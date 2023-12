Einsatz in Mauerstetten - Wichtiges Heimspiel für den SVM

Die Volleyballerinnen des SV Mauerstetten empfangen am Samstag den Aufsteiger MTV Ingolstadt – und stehen unter Zugzwang.

02.12.2023 | Stand: 04:30 Uhr

Die letzte Partie der Damen I des SV Mauerstetten in der Volleyball-Landesliga liegt nun schon knapp drei Wochen zurück. Und damals hieß es: „Heimsieg – Ole“. Das Team hat dabei auch gleichsam Blut geleckt für weitere Aufgaben. Und die nächste steht am Samstag, 2. Dezember, wieder in der heimischen Sporthalle gegen den MTV Ingolstadt an. Eins scheint sicher: Eine spannende Partie wird dies allemal.

Aufsteiger mit Teamstärke

Denn als Meister der Bezirksliga in der vergangenen Saison ist Ingolstadt direkt in die Landesliga aufgestiegen. Mit vier Niederlagen aus fünf Spielen stehen die Ingolstädter auf Platz neun der Tabelle und damit drei Plätze hinter den Mauerstettenerinnen positioniert. Dieser Vorsprung wird allerdings von keinem Teammitglied des SVM als deutlicher Vorteil ausgelegt: Der MTV wurde nämlich beim Heimspieltag des TSV München-Ost im Oktober von den Ostallgäuerinnen gesichtet und bewertet: Ingolstadt sei als Team stark, was nicht zu unterschätzen ist.

Spezielle Vorbereitung beim SVM

Der SVM wurde durch speziell zugeschnittene Trainingseinheiten in den vergangenen Wochen von Trainer Jürgen Malter gezielt auf die anreisenden Gegnerinnen vorbereitet. „Jedes Team hat seine Stärken und Schwächen – wir müssen Letztere nur für uns erkennen, sehen und für uns nutzen.“ Für Mauerstetten ist das Spiel sehr wichtig, da am kommenden Wochenende ein schwerer Auswärtsspieltag gegen den bisher ungeschlagenen FSV Marktoffingen 1 ansteht. Um zum Jahresabschluss noch im oberen Mittelfeld zu stehen, ist ein Sieg gegen Ingolstadt essenziell – auch wenn immer mal Spiele nicht so ausgehen, wie zu erwarten wäre. So verlor Mit-Favorit TSV München-Ost zuletzt wider Erwarten gleich zwei Spiele.

Anna Krüger startet als Libera

Der SV Mauerstetten startet mit einem leicht dezimierten Kader in das Duell: Libera Franziska Holderried wird von Anna Krüger vertreten. Aber auf allen weiteren Positionen ist die Spielerinnenbank voll besetzt, wodurch taktische und spielbedingte Wechsel möglich sind. Auch am Samstag werden wieder zwei externe, offizielle Schiedsrichter die beiden Teams durch das Landesliga-Spiel führen. Los geht es um 14 Uhr in der Dreifachturnhalle in Mauerstetten.