Eiserne Hochzeit in Kaufbeuren: Beim Schülerball hat es gefunkt

Gerlinde und Berthold Seidel feiern in Kaufbeuren Eiserne Hochzeit. Wie sie ihr Eheglück 65 Jahre lang bewahrt haben.

04.09.2023 | Stand: 08:47 Uhr

Ihre Eiserne Hochzeit feierten Gerlinde und Berthold Seidel. Sie sind auch nach 65 Jahren noch ein glückliches Paar. „Es war eigentlich eine Schülerliebe“, erzählt Gerlinde Seidel, die in Kaufbeuren geboren und aufgewachsen ist. „Wir kannten uns vom Sehen. Mein Mann war hier am Gymnasium und ich an der Marienschule.“ Berthold Seidel stammt aus dem Egerland und kam 1946 nach Kaufbeuren ins katholische Studienseminar. Bei einem Schülerball 1951 hat es dann gefunkt. Geheiratet wurde am Donnerstag, 28. August 1958. Das Glück perfekt machten später Tochter Ulrike und Sohn Peter.

