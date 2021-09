Nach 14 Jahren steht der langjährige Vorsitzende nicht mehr zur Wahl. Sein Nachfolger wurde einstimmig gewählt.

28.09.2021 | Stand: 19:16 Uhr

Während die Profi-Mannschaft des ESV Kaufbeuren auf die neue Saison in der DEL2 hinfiebert, hängt ein anderer Vereinsakteur die Schlittschuhe an den Nagel. Die Rede ist von Karl-Heinz Kielhorn, oder „Kalle“, wie er in Vereinskreisen gern genannt wird. Der Unternehmer trat nach 14 Jahren als geschäftsführender Vorstand bei der Wahl des neuen Vorstands während der Hauptversammlung am Montag nicht mehr an.