Eishockey-Legende Medicus verkauft Kaufbeurer Gesundheitszentrum

Die Gesundheitszentren in Kaufbeuren und Bad Wörishofen bekommen einen neuen Träger. Was Patienten und Beschäftigte jetzt wissen müssen.

27.09.2023 | Stand: 15:16 Uhr

Die Medicus Gesundheitszentren Kaufbeuren und Bad Wörishofen sind weithin bekannt – auch weil ihr Begründer ein bekannter Name in Deutschlands Eishockeyszene ist. Nun steht ein Einschnitt bevor. Das Unternehmen wurde verkauft. Ab 1. Oktober gibt es einen neuen Träger für die Gesundheitszentren von Dieter Medicus. Sie werden dann zur Stuttgarter Nanz medico GmbH & Co. KG gehören.

