Eishockey: Wird die Auswärtsschwäche der Joker zum Stolperstein?

Nach dem 3:0 gegen die Krefeld Pinguine geht der ESV Kaufbeuren mit einer Hypothek auf die Zielgerade der DEL2-Hauptrunde.

05.02.2023 | Stand: 12:04 Uhr

Keine Tore, keine Punkte - so könnte man die 3:0- Niederlage des ESV Kaufbeuren in Krefeld schnell auf einen Nenner bringen. Doch die Joker waren bei der DEL2-Begegnung an diesem Freitagabend keineswegs um drei Tore schlechter als die ambitionierten Pinguine. Ganz im Gegenteil, betrachtet man die lange Ausfallliste an diesem Abend, so war Trainer Marko Raita mit der gezeigten Leistung seiner dezimierten Eishockey-Mannschaft nicht unzufrieden.

„Wir sind gut in das Spiel gekommen und haben es leider versäumt aus den beiden Überzahlsituationen Kapital zu schlagen“, sagte der Kaufbeurer Übungsleiter zu den beiden Powerplay-Chancen in der Anfangsphase. „Leider schaffen wir es zur Zeit auswärts nicht, in den entscheidenden Situationen Tore zu erzielen“, sagt Maximilian Meier, der für den erkrankten Daniel Fießinger im Tor stand. Trainer Kollege Boris Blank nannte die überstandenen Unterzahlsituationen sogar als Push für den weiteren Spielverlauf seiner Mannschaft.

Obwohl für die Joker im Startdrittel sogar mehr Torabschlüsse notiert wurden, hatte Krefeld die hochkarätigeren Möglichkeiten, und Maxi Meier konnte sich eins ums andere Mal glänzend auszeichnen. „Ich glaube, wir haben insgesamt gut verteidigt, leider sind trotzdem alle drei Gegentore nach demselben Muster über Außen entstanden“, sagte der 23-jährige Torhüter. War beim 1:0 noch Torjäger Marcel Müller allein an der Scheibe, so half beim 2:0 von Kael Mouillerat die Kufe des Spielers mit, damit der Puck über die Linie sprang. Nach einem kurzen Videobeweis entschieden die Schiedsrichter jedoch, dass vom Krefelder Spieler keine aktive Bewegung in Richtung Spielgerät ausging.

Erzielt man vorne keine Tore, dann kommt hinten noch das Pech dazu. Machtlos war der ESVK-Torwart, als erneut eine scharfe Hereingabe von einem Kaufbeurer Stock ins eigene Tor abgefälscht wurde.

Doch nicht genug an diesem Abend, denn die Joker mussten ab dem zweiten Drittel auch noch auf die Dienste von Sebastian Gorcik verzichten. Der tschechische Stürmer wurde nach einem Check im Gesicht verletzt und musste zur Behandlung kurz ins Krankenhaus. „Er musste wohl genäht werden, doch wir haben ihn auf dem Heimweg bereits wieder eingesammelt“, beschreibt Maxi Meier den Abstecher.

ESVK: Lobende Worte trotz Auswärtsschwäche

Auch wenn es für den ESVK trotz der Niederlage lobende Worte gab, könnte die Auswärtsschwäche in den vergangenen Wochen nun auf der Zielgeraden der Hauptrunde zum Stolperstein werden. In der Auswärtstabelle sind die Joker nach diesem Spieltag auf Rang neun abgerutscht und bei lediglich 52 Toren in der Fremde haben nur weitere drei Teams weniger Treffer beim Gegner erzielt.