Eisregen in Kaufbeuren: Verärgerte Pendler und Knochenbrüche

In Kaufbeuren und Umgebung bremsen Eisregen und Schnee den Verkehr aus. Bahnfahrer ärgern sich, weil sie vergeblich auf den Zug warten. Das ist nicht das einzige Ärgernis.

15.12.2022 | Stand: 18:53 Uhr

Eisregen, spiegelglatte Wege und Schnee auf den Straßen: Wegen dieser üblen Wetter-Kombination war der Winterdienst in Kaufbeuren und Umgebung am Donnerstag erneut im Dauereinsatz. Auf der Bahnstrecke zwischen Buchloe und München verspäteten sich etliche Züge oder kamen erst gar nicht. Das wirkte sich auch in Kaufbeuren aus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.