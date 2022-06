Eiszeit im Dorfgemeinschaftshaus - Tischeishockey im Rampenlicht

Der TEC Gutenberg aus Oberostendorf ist eine Hochburg des Sports in Deutschland. Der Verein stellt inzwischen das Gros der Top 30-Spieler in Deutschland.

Nach dem WM-Sieg von Finnland sind derzeit nur noch die Profis in der NHL in der Finalrunde auf dem Eis, und in den meisten Hallen ist die Spielfläche abgetaut. Doch im beschaulichen Oberostendorf wird immer noch fleißig trainiert. Denn dort ist der TEC Gutenberg zuhause – mit 40 Spielfeldern. Die passen allerdings auf jeden halbwegs stabilen Tisch, darum heißt der Sport auch Tischeishockey und der Verein Tischeishockeyclub. Dennoch ist der Verein groß: Die rund 50 Mitglieder stellen die meisten Top 100 und Top 200-Sportler aller Vereine in Deutschland.

Wie Tischkicker, aber interessanter

Dabei ist der TEC noch ziemlich jung: „Die offizielle Gründungsversammlung des Bundesligavereins war im Herbst 2019. Wir haben uns jedoch schon 1,5 Jahre vorher regelmäßig zum Spielen und Trainieren getroffen“, erzählt Vorsitzender Felix Waldmann. Das Spiel ist relativ einfach erklärt: „Tischeishockey ist im weitesten Sinne vergleichbar mit Tischkicker. Dadurch, dass jeder Spieler aber einzeln steuerbar ist, ist es deutlich komplexer, aber auch interessanter“, erklärt der Germaringer. Zwar könne es jeder spielen, und auch spät damit anfangen, aber „eine gewisse Fingerfertigkeit, Hand-Augenkoordination sowie Konzentration benötigt man schon“, erläutert Waldmann.

Eishockey ist irgendwie dabei

Und irgendwie gehört auch eine Affinität zum Eishockey dazu: Waldmann spielt für den EC Gutenberg in der Hobbyeishockeyliga und ist Stadion-DJ des ESV Kaufbeuren. Zusammen mit Nicolas Lindner hat er den Verein federführend aufgebaut. „Die Gründungsmitglieder haben allesamt einen Eishockey-Hintergrund. Der eine oder andere ist bei unseren Schwesterverein EC Gutenberg als Spieler oder Funktionär aktiv. Viele sind einfach nur Fans des Sports. Als wir einen Bericht über die deutsche Meisterschaft im Tischeishockey gesehen haben, haben wir Interesse daran gefunden und wollten das Ganze groß aufziehen.“

Hälfte der Top 30 vom TEC

Das scheint dem TEC mittlerweile gelungen zu sein. Etwa die Hälfte der Top 30-Spieler in Deutschland spielt für den TEC, der Anfang dieses Jahres in Oberostendorf die 30. DM im Tischeishockey ausgetragen hat. Und zwei Frauen sorgten bei der Frauen-DM im März für Erfolge: Die 14-jährige Sina Loy wurde Zweite. Für Eishockey habe sie zwar keine Zeit, aber für die kleinere Version schon: „Weil Tischeishockey mir Spaß macht“, erklärt die Zellerbergerin. Und das auch bei gemischten Veranstaltungen, „weil man auch von den Männern sehr willkommen geheißen wird“, berichtet Loy. Für ihre Kollegin vom TEC ist das sogar noch mehr: „Es ist eine Ehre für mich, da es nicht von vielen Frauen gespielt wird“, sagt Linda Albrecht, die Ditte bei der DM geworden ist. Die 13-Jährige aus Oberostendorf mag die Herausforderung beim Tischeishockey, „vor allem, da man sich sehr konzentrieren muss“, berichtet Albrecht. Aber natürlich mache es auch einfach Spaß. Das sieht auch Waldmann als Motivation für viele Spieler: „Es ist ein nicht alltäglicher Sport, der von Jung und Alt betrieben werden kann – viele erfolgreiche Sportler haben erst spät angefangen. Und es macht Spaß, auf nationaler und internationaler Ebene, Erfolge zu feiern.“

40 eigene "Eisflächen"

Und der Verein bietet auch die Infrastruktur mit 40 eigenen Spielgeräten, obwohl „viele Mitglieder noch ein Spielgerät zuhause haben“, erzählt der Vorsitzende. Die Mitglieder trainieren jeden Sonntag rund zwei Stunden im Dorfgemeinschaftshaus in Gutenberg – vor großen Turnieren gibt es zudem Sonderschichten unter der Woche. Und der Spaß soll auch nicht zu kurz kommen: „Einmal im Monat kochen wir gemeinsam, dann kann es schon mal später werden. Aber auch Vereinsausflüge und gemütliche Abende stehen bei uns auf dem Programm“, berichtet Waldmann. Am 25. Juni richtet der TEV wieder einen Bundesliga-Heimspieltag aus.

Süßigkeiten und Sticheleien

Tischeishockey sei zwar nicht olympisch, wird aber als Sportart gezählt und in sechs Klassen gespielt. Der TEC hat sechs Spieltage in der Bundesliga und veranstaltet regelmäßig Hausturniere. Während dieser und anderer Wettbewerbe, bei denen die Spieler gleichzeitig aktiv sind, sei es relativ leise: „Viele Spieler, mich eingeschlossen, finden Hintergrundgeräusche sehr ablenkend.“ Insofern gebe es auch Psycho-Tricks – quasi unter Freunden: „Manche Spieler haben schon gewisse Eigenheiten. Dabei werden zum Beispiel vor einem Spiel große Mengen an Süßigkeiten zu sich genommen, um die Konzentrationsfähigkeit zu fördern. Auch manche verbale Sticheleien im Vorfeld werden dazu genutzt, um den Gegner zu verunsichern.“

Familiäre Atmosphäre

Doch nach den Partien geht es weniger ernst zu. Denn bei den Turnieren treffen sich quasi alte Bekannte: „Ähnlich wie beim Dart kennt man sich grundsätzlich unter den Top 100 in Deutschland. Gerade die Bundesligaspieltage, an denen man meist danach noch länger zusammen sitzt, sind wie große Familientreffen“, erzählt Waldmann. Und in der dürfe auch mal ein Bier danach nicht fehlen.

Herr Frege kann es auch

Im Gegensatz zu E-Sport sei Tischeishockey noch nicht besonders bekannt, bedauert Waldmann: „Leider genießen wir nicht die Bekanntheit wie ein Leon Draisaitl.“ Aber immerhin habe der TEC Gutenberg als Hauptsponsor Warrior Sports – einen der ganz großen Ausrüster für Eishockey. Und vielleicht werde Tischeishockey bald noch bekannter – Campino von den Toten Hosen sei auch schon auf den Geschmack gekommen.

