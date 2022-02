Eiszeit in der warmen Stube beim TEC Gutenberg

Die deutsche Meisterschaft im Tischeishockey findet in Oberostendorf statt. Von den Gastgebern des TEC Gutenberg erreicht Felix Waldmann das Achtelfinale.

17.02.2022 | Stand: 11:00 Uhr

Endlich war es so weit: Der Tischeishockey Club Gutenberg war Ausrichter der 30. deutschen Meisterschaft im Tischeishockey. Austragungsort war das „Zentrum der Vereine“ in Oberostendorf. Dabei nahmen 33 Spieler aus ganz Deutschland teil.

Nach der Vorrunde war für über die Hälfte der Teilnehmer Schluss, denn nur die besten 16 Spieler spielten in den Play-offs um den Titel. Dabei konnte Valentin Dietze von den Black Forest Werewolves aus Lahr im Schwarzwald seinen Titel verteidigen.

Duelle wie beim Tischfußball - nur komplizierter

Beim Tischeishockey duellieren sich zwei Spieler wie beim Tischfußball – nur das jede einzelne der insgesamt 12 Spielfiguren mit einer eigenen Stange gesteuert wird. Der Sport ist in typischen Eishockeyhochburgen wie Kanada, Russland oder den USA sowie Skandinavien sehr beliebt. Seit 2005 gibt es sogar einen Weltverband: International TableHockey Federation (ITHF). Tischeishockey ist ein extrem schnelles Spiel, in dem bei den Spielern vor allem Koordination und Reaktion gefragt sind.

Kapitän Felix Waldmann übersteht die Vorrunde

Vom Gastgeber, dem TEC Gutenberg, verpassten Nicolas Lindner (Platz 20), Andreas Haaf (Platz 19), Tobias Schlecht (Platz 18) sowie Josef Fischer (Platz 17) knapp den Einzug in die Play-offs. Lediglich Felix Waldmann, Kapitän des TEC Gutenberg, schaffte es ins Achtelfinale. Dort schied er gegen den späteren deutschen Meister Dietze im direkten Duell aus.

Neben Valentin Dietze schafften es Mykhaylo Shalomayev ebenfalls aus Lahr (Platz 2/Black Forest Werewolves) und Linus Restel aus Hagen (Platz 3/Kältestarre 83) auf die restlichen Podestplätze.

Für den TEC Gutenberg geht es nun am Samstag, 19. März, in Brunnthal bei München mit dem nächsten Bundesligaspiel sowie der deutschen Meisterschaft in der Kategorie Damen weiter.