Elbsee Haie müssen um den Platz an der Sonne bangen

Lauchdorf und Stöttwang komplettieren die Play-offs in der Yes-Licht-Liga Ostallgäu. Die Ice Cubes können noch einmal zuschlagen und den ersten Gruppenplatz erreichen.

11.02.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Am vorletzten Spieltag in der Yes-Licht-Liga Ostallgäu haben sich Lauchdorf und Stöttwang für die Play-offs qualifiziert. Damit sind die Würfel in der Gruppe blau so gut wie gefallen. Indes kann Stöttwang mit einem Sieg am letzten Spieltag sogar noch die Elbsee Haie Aitrang als Spitzenreiter in der Gruppe schwarz abfangen.

Ice Cubes Stöttwang – Pilsensee Anterer Hechendorf 5:3 (2:1)

Deutlich gefestigter im Vergleich zu den vergangenen Auftritten zeigte sich Hechendorf und bot einen guten Kampf gegen die favorisierten Stöttwanger. Die Ice Cubes gingen zwar in Führung, die Anterer antworteten aber postwendend. Doch durch eine schöne Aktion netzte Schuster zur Pausenführung der Roten ein. Nach dem Seitenwechsel erfolgte früh der erneute Ausgleich. Wie so oft in der Saison kam es dann zu einer kurzen schwachen Phase der Gäste, die durch einen Doppelschlag innerhalb von 31 Sekunden zur 4:2-Führung von Stöttwang genutzt wurde. Dies bedeutete die Vorentscheidung in einem insgesamt guten Spiel, in dem beide Mannschaften noch zum 5:3-Endstand einnetzten. Stöttwang zog mit diesem Sieg als fünfte Mannschaft in die Play-offs ein, Hechendorf hingegen bleibt Tabellenletzter.

Tore: 1:0 Hagemann, 1:1 Schneider, 2:1 Schuster, 2:2 Kammermeier, 3:2 Scherer, 4:2 Wanske, 5:2 Häutle, 5:3 Kammermeier. Strafminuten: 8/10.

EC Gutenberg – EV Lengenfeld 2:3 (0:1)

Ein einseitiges Spiel sahen die zahlreichen Zuschauer im Kirchweihtaler Derby. Der EV Lengenfeld war die spielbestimmende Mannschaft und traf durch Torjäger Simon Ried zur hochverdienten Halbzeitführung. Dieser erhöhte alsbald zum 2:0, und der EVL wähnte sich auf der Siegerstraße. Dann kam der EC Gutenberg besser in Fahrt und Queisser konnte durch einen abgefälschten Schuss zunächst den Anschluss und in der 57. Minute den Ausgleich für die Schwarz-Gelben erzielen. Als der ECG noch im Torjubel zu sein schien, erzielte wiederum Ried 36 Sekunden nach dem Ausgleich die erneute Führung der Lengenfelder. Durch eine unnötige Strafzeit verbrachten die Gäste die letzten zwei Minuten in Unterzahl und nahmen sich praktisch jede Chance auf den Ausgleich.

Tore: 0:1, 0:2 beide S. Ried, 1:2, 2:2 beide Queisser, 2:3 S. Ried. Strafminuten: 4/8.

Ice Cubes Stöttwang – Elbsee Haie Aitrang 4:1 (3:0)

Gegen stark ersatzgeschwächte Aitranger gewann Stöttwang auch die zweite Partie am Wochenende. In einem Spiel auf Augenhöhe ging der Gastgeber in der 12. Spielminute in Führung. Nach drei Minuten legte Stöttwang durch eine sehenswerte Kombination nach, und keine Minute später nutzte der junge Nico Köbler einen Patzer des sonst so starken Thomas Heider im Tor der Elbsee Haie zur überraschenden 3:0-Führung. Thomas Ander im Stöttwanger Tor wollte seinem Gegenüber offenbar nicht nachstehen und ermöglichte kurz nach dem Seitenwechsel den Gästen den Anschlusstreffer aus einem eigentlich unmöglichen Winkel. Im Anschluss entwickelte sich eine gute Partie, wobei Aitrang an diesem Abend in seinen Torschüssen zu ungenau blieb. Bischoff besiegelte in einem fairen Spiel den letztlich verdienten Sieg für clevere und eiskalte Ice Cubes.

Tore: 1:0 Wanske, 2:0 Schlachter, 3:0 Köbler, 3:1 Mayer, 4:1 Bischoff. Strafminuten: 4/6.

ESC Lauchdorf – Wirtsee Pinguins Bertoldshofen 10:2 (4:1,5:0,1:1)

Zum Abschluss des Spieltages sicherte sich der ESCL einen souveränen Sieg gegen Bertoldshofen. In der Anfangsphase gingen die Gäste jedoch in Führung, was Lauchdorf aber in Person von Youngster Ulli Reffle in der gleichen Minute noch egalisierte. Wie ein Weckruf ging es dann Schlag auf Schlag für den Gastgeber, und nach zwei Dritteln stand es 9:1. Allein dem Sturmduo Huber/Reffle gelang an diesem Abend sieben Treffer. Im Schlussdrittel konnten sich die Gäste beim starken Torwart bedanken, dass es „nur“ zehn Gegentore gab. Sascha Follner machte Chance um Chance der Schwarz-Weißen zunichte und hielt die Niederlage im Rahmen. Neben einer Galaleistung von Felix Huber war noch die sehr souveräne Leitung der Begegnung der Schiedsrichter bemerkenswert. Der ESC Lauchdorf komplettiert damit als sechster Teilnehmer die Play-offs 2022.

Tore: 0:1 Kollmann, 1:1 Reffle, 2:1 Reffle, 3:1 Sontheimer, 4:1 Huber, 5:1, 6:1 beide Huber, 7:1 Schmalholz, 8:1 Huber, 9:1 Sontheimer, 9:2 Guggemoos, 10:2 Reffle. Strafminuten: 2/2.