Nach Italien-Sieg: Hunderte Fans feiern im ganzen Allgäu

So feiern die Anhänger der italienischen Nationalmannschaft im Allgäu den Sieg ihrer Elf über Österreich. Wir haben die Bilder.

27.06.2021 | Stand: 10:28 Uhr

Drückend überlegen waren die Italiener in der ersten Halbzeit des Achtelfinales der Fußball-EM, doch es dauerte bis zur 95. Minute der Verlängerung, als Chiesa die Squadra Azzurra in Führung schoss. Nach dem 2:1 Erfolg im Londoner Wembley-Stadion gab es für die italienischen Fans in Kaufbeuren jedoch kein Halten mehr. Ausgelassen feierten sie den Sieg und damit den Einzug ihrer Mannschaft ins Viertelfinale der Fußball-Europameisterschaft.

Mit Fahnen ausgestattet, drehten zahlreiche Fahrer mit ihren Autos Ehrenrunden durch den McDonalds-Kreisverkehr und hupten lautstark, bis der Verkehr zum Erliegen kam.

Bilderstrecke

EM: Italiener in Kaufbeuren feiern ausgelassen

Die Anhänger der italienischen Nationalmannschaft feiern in Kaufbeuren ausgelassen den Einzug ihrer Elf ins Viertelfinale. Bild: Mathias Wild

Bis weit nach Mitternacht haben die Fußballfans die Nacht zum Tag gemacht. Sie tanzten und sangen. Die deutsche Mannschaft kämpft am Dienstag ab 18 Uhr gegen England um den Einzug ins Viertelfinale.

EM-Party auch in Memmingen und Kempten

Auch in Memmingen feierten viele Anhänger der italienschen Nationalmannschaft. Vor Eisdielen zeigten sie Flagge - ein großer Autokorso schlängelte sich durch die Stadt.

Bilderstrecke

Nach Italien-Sieg: Fans feiern in Memmingen

Nach dem Sieg der Squadra Azzurra gegen Österreich feierten in der Nacht die italienischen Fans ins Memmingen. Bild: Uwe Hirt

Auch im Kempten machten die Fans der Squaddra Azzura die Nacht zum Tag. Die Bilder.

Bilderstrecke

EM 2021: Italien-Fans feiern in Kempten

Auch in Kempten feierten die Fans der Squaddra Azzura. Bild: Martina Diemand

