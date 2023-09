Empörte Leserin: Farbreste gehören nicht in den Gully

Eine Leserin der Allgäuer Zeitung regt sich auf, weil Anwohner Farbreste in Gullys entsorgen. So reagiert die Stadt Kaufbeuren.

02.09.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Farbreste, die am Straßenrand im Gully entsorgt werden - das fällt einer Leserin immer wieder auf. Zumal beispielsweise weiße Farbe um die Abflüsse herum noch eine ganze Weile sichtbar ist. Sie weist darauf hin, dass dieses Vorgehen verboten ist und als Umweltverschmutzung gewertet wird.

Das sieht man auch bei der Stadt so. Das Entsorgungsamt weist darauf hin, dass ein solches Vorgehen ein Bußgeldverfahren nach sich ziehen kann. Zwar sei der Nachweis auf den Urheber oft schwierig, sagt Christoph Mayer, Leiter der städtischen Entsorgung. Er hofft jedoch auf eine „soziale Kontrolle“ und Vernunft. Denn die sichere kostenfreie Entsorgung von Farbresten oder anderen mitunter giftigen Materialien sei eigentlich kein Problem. Während lösungsmittelfreie Farbe und Lackreste im ausgehärteten Zustand nach Angaben der Stadt in die Restmülltonne gegeben werden können, müssen flüssige Farbe und Lacke über das Giftmobil entsorgt werden, das an jedem letzten Samstag im Monat am Wertstoffhof in der Liegnitzer Straße Station macht. Dort werden auch Farbverdünner und nicht ausgehärtete Klebstoffe entgegengenommen.

Leere Farbdosen gehören in den Gelben Sack, in den entsprechenden Container auf der Wertstoffinsel und auf dem Wertstoffhof.