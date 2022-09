450 Kilometer innerhalb von sechs Tagen legte der Kaufbeurer Manfred Port bei einem Ultra-Marsch in Ungarn zurück. Wie er zur „6 Day World Trophy“ kam.

29.09.2022 | Stand: 05:30 Uhr

450,3 Kilometer weit ist Manfred Port aus Kaufbeuren innerhalb von sechs Tagen marschiert. Er hat an der „EMU 6 Day World Trophy“, einem Sechs-Tage-Lauf in Balatonfüred am Plattensee in Ungarn, teilgenommen und dabei im Schnitt jeden Tag 75 Kilometer zurückgelegt.

