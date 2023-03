Ukraine-Krieg: SPD im Kaufbeurer Stadtrat bringt die Linke auf die Palme

Die SPD kündigt Paul Meichelböck von den Linken die Zusammenarbeit im Kaufbeurer Stadtrat auf. Nun setzt die Linke zum Gegenschlag an.

08.03.2023 | Stand: 12:37 Uhr

Das Ende der Zusammenarbeit zwischen der SPD-Stadtratsfraktion und dem Stadtratsmitglied der Linken, Paul Meichelböck, wegen seiner Positionen zum Ukraine-Krieg bringt dessen Partei auf die Palme. „Man kann kaum glauben, dass die SPD, die Partei von Willy Brandt, öffentlichkeitswirksam die Zusammenarbeit mit jemand beendet, nur weil sich derjenige gegen Waffenlieferungen ausspricht“, so die Kaufbeurer Bundestagsabgeordnete der Linken, Susanne Ferschl in einer Pressemitteilung.

Lesen Sie dazu auch den Kommentar: SPD auf Distanz zur Linken: Provinzieller Schachzug

„Für mich ist völlig unverständlich, was an den Aussagen von Paul Meichelböck so skandalös sein soll.“ Sie fordert mehr Nachdenklichkeit und Toleranz gegenüber anderslautenden Positionen. Auch der Sprecher der Linken-Kreisverbands Allgäu, Peter Höflinger, zeigt sich empört: „Willy Brandt dreht sich wahrscheinlich im Grab um, wenn er das mitbekommen würde.“ Paul Meichelböck habe jedenfalls die Unterstützung des Kreisverbands bei seiner Arbeit als Stadtrat und bei seiner Haltung zum Krieg. Die SPD hatte Meichelböck allerdings nicht seine pazifistische Grundeinstellung vorgeworfen, sondern eine verzerrende Darstellung des militärischen Konflikts.