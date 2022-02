Endlich hat es hingehauen - U18 des TVN holt Titel

Die U18 des TV Neugablonz gewinnt die bayerische Meisterschaft und qualifiziert sich für den süddeutschen Titelkampf – als bereits vierte Nachwuchs-Mannschaft des TVN.

Die Faustballer des TV Neugablonz haben einen Meistertitel gewonnen: In der Dreifachturnhalle in dem Kaufbeurer Stadtteil wurde die U18 des TVN bayerischer Meister. Für den Verein ein vorerst krönender Abschluss.

Männer sicher Klassenerhalt

Trotz vieler Coronaeinschränkungen, abgesagter und verschobener Spieltage bleiben die Faustballer des TV Neugablonz insgesamt weiter in der Erfolgsspur. Während die Männer I in der 2. Bundesliga Süd auch am letzten Spieltag punkteten und sich mit deutlichem Abstand zu den Abstiegsplätzen den Klassenerhalt in der zweithöchsten Liga gesichert haben, hielten auch die Frauen in Bayernliga gut mit. Die Neugablonzerinnen mussten sich nur den Tabellenführerinnen aus Schweinfurt-Oberndorf knapp geschlagen geben.

Drei Teams schon bei den Süddeutschen

Im Jugendbereich gelangen bereits auf Verbandsebene die U18-Mädels auf Rang vier, die U16-Mädels auf dem Bronzerang und die U14-Mädels als bayerischer Vizemeister Topplatzierungen. Nun legten die U18-Jungs vor heimischer Kulisse mit dem Meistertitel auf Landesebene nach. Drei Jugendmannschaften des TVN und damit so viele wie noch nie haben sich für die süddeutschen Meisterschaften an den beiden kommenden Wochenenden qualifiziert.

Turnier auf wackligen Beinen

Dabei war der Weg der männlichen U-18 alles andere als einfach. Aufgrund kurzfristiger coronabedingter Absagen traten am Ende nur vier Mannschaften im Kampf um den bayerischen Meistertitel in Neugablonz an und lieferten sich spannende und ausgeglichene Vorrundenspiele.

Michael Böhm, Trainer der U18 des TV Neugablonz. Bild: Mathias Wild

Die erste Begegnung entschied der TVN nach ausgeglichenem Spiel mit 2:1 Sätzen (11:7, 8:11, 11:8) gegen den TV Augsburg für sich. Nach einem weiteren Sieg gegen TV Hallerstein stand bereits vorzeitig fest, dass der TV Neugablonz in der Aufstellung Sebastian Demuth, Kilian Helfensdörfer, Aaron Mehr, Jakob Mehr, Luca Padula, Luca Pousada-Vespa und Yagirdan Yogarajah im Finale stand. Deshalb nutzten die Trainer Björn Siegmund und Michael Böhm das letzte Vorrundenspiel als Test für möglicher Aufstellungsvarianten und nahmen dabei eine belanglose Niederlage in Kauf.

Wichtiges Spiel um Platz drei

So standen die Paarungen des kleinen und großen Finales fest. Da sich 2022 nicht nur Meister und Vizemeister für die süddeutsche Meisterschaft qualifizieren konnten, sondern auch der Drittplatzierte, verlor auch das Spiel um den 3. Platz in keiner Weise an Spannung – und die Spieler der beiden Mannschaften schenkten sich dementsprechend nichts. So mussten drei Sätze gespielt werden, aber am Ende konnte der TV Augsburg das Spiel mit 2:1 für sich entscheiden und der TV Hallerstein musste sich mit dem undankbaren Platz zufriedengeben.

Neugablonz macht es spannend

Auch das letzte Spiel des Tages, in dem sich TV Herrnwahlthann und die Jungs des TV Neugablonz wieder gegenüberstanden, versprach Hochspannung, konnten die Gäste doch das Vorrundenspiel für sich entscheiden. Die Neugablonzer waren jedoch fest entschlossen, den Ruf des ewigen Zweiten abzugeben und den Meistertitel ins Allgäu zu holen. Denkbar knapp ging jedoch der erste Satz mit 13:15 Punkten an die Gäste.

Gold für klare Sache

Die Heimmannschaft steckte aber nicht den Kopf in den Sand, sondern entschied mit einer guten Teamleistung den zweiten Satz mit 11:7 Punkten für sich. Mehr Spannung konnte das Spiel um den bayerischen Meistertitel nicht mehr bieten. Mit guten Aktionen und einer gelungenen Mannschaftsleistung legten die Neugablonzer Jungs noch einen Zahn zu. Und dadurch ließ der TVN den Niederbayern im dritten Satz mit 11:2 keine Chance. Anschließend bekamen die Neugablonzer die Goldmedaillen für einen verdienten bayerischen Meistertitel verliehen.