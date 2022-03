Endlich wieder auf der Matte - Lehrgang des BRV in Westendorf

Im Landesstützpunkt Westendorf des Bayerischen Ringerverbandes findet ein Lehrgang statt. Dabei sind sowohl Jugendliche als auch Trainer im Bezirk gefragt.

10.03.2022 | Stand: 11:00 Uhr

Nach Corona mehr für den Nachwuchs da sein: Das haben sich die schwäbischen Vereine nach dem Bezirkstag auf ihre Fahnen geschrieben. Nun wurde es umgesetzt. Aber nicht nur die Jüngsten kamen nach Westendorf in den Bezirksstützpunkt, sondern auch Trainer und ältere Ringer. „Es war eine rundum gelungene Sache. Allen Beteiligten hat es enormen Spaß gemacht“, berichtet Westendorfs Nachwuchscheftrainer Jürgen Stechele, der für Stützpunkttrainer Matthias Einsle eingesprungen war.

45 Kinder gefordert

Ihm zur Seite stand auch Markus Stechele, der seit vielen Jahren eine feste Größe im Ringerteam des TSV Westendorf ist. Unter den Blicken der 45 teilnehmenden Kinder im Alter zwischen neun und 13 Jahren zeigten beide die Übungen, die die Kids dann nachmachten. „Wir haben vor allem im technischen Bereich Kampfformen einstudiert, Schwunggriffe angewendet und auch am Boden gearbeitet“, erläutert Jürgen Stechele. Besonders gefreut hat sich der Nachwuchschef des TSV darüber, dass alle teilnehmenden Kinder den ganzen Tag eifrig bei der Sache waren. Der Vormittagsblock war gespickt mit zwei intensiven Einheiten. Am Nachmittag standen Trainingskämpfe und ein Spieleblock auf dem Programm. „Wir haben alle untereinander von diesem Bezirkstraining profitiert. Wenn man gesehen hat, was in den vergangenen Monaten überhaupt alles möglich war, war die Freude bei Kindern, Trainern und Vereinen groß, dass etwas stattgefunden hat“, betont Jürgen Stechele.

Auch die Trainer müssen ran

Am Folgetag kamen die älteren Ringer und vor allem Trainer in den Genuss einer Technikfortbildung. Dafür war Maximilian Goßner, Leistungssportkoordinator des Bayerischen Ringer-Verbandes (BRV) und zugleich Griechisch-römisch-Cheftrainer des TSV Westendorf, als Referent dabei. Ihm zur Seite standen noch die aktiven Ringer Christopher Kraemer – seit heuer bei Wacker Burghausen – und Michael Heiß vom TSV, die den Teilnehmern auch verschiedene Fassarten und Techniken demonstrierten. Wie beim Nachwuchs, so gab es auch im Seniorenbereich zwei Einheiten, denn nach der Praxis folgte eine Theorierunde.

„Was toll war, auch die Sportler und teilnehmenden Trainer haben uns ein Feedback gegeben“, erzählt Goßner. Und alle waren begeistert und freuen sich auf eine Wiederholung der Maßnahme. „Das werden wir auch machen“, verspricht der Leistungssportkoordinator des BRV.