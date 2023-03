Endlich Bundesliga - der TV Neugablonz spielt im Faustball wieder erstklassig

Der TV Neugablonz ist in die Bundesliga im Hallen-Faustball aufgestiegen. Dafür sollte der Verein mehr Aufmerksamkeit bekommen, meint unser Redakteur.

11.03.2023 | Stand: 18:15 Uhr

Mit dem ESV Kaufbeuren und dem TSV Westendorf hat die Region zwei Aushängeschilder, die auch schon in der 1. Bundesliga aktiv waren. Nun ist es wieder soweit: Die Männermannschaft des TV Neugablonz hat den Aufstieg in die höchste deutsche Liga im Faustball geschafft und vertritt die Region damit zumindest in der Hallensaison wieder erstklassig.

Freilich ist Faustball eine Randsportart – aber das muss ja nichts über die Qualität des Spiels oder des Engagements eines Vereins aussagen. Immerhin ist der TV Neugablonz im Faustball auch nationaler Stützpunkt, leistet viel Jugendarbeit und hält sich mit dem Männer- und Frauenteam beharrlich in den oberen Klassen in der Hallen- und Freiluftsaison. Insofern ist zu hoffen, dass zumindest das neue Bundesligateam des TVN ein wenig mehr Aufmerksamkeit bekommt.