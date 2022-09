Endspurt im Allgäu Labyrinth

24.09.2022 | Stand: 14:59 Uhr

Großen Spaß haben nach wie vor Jung und Alt beim Meistern des Allgäu Labyrinths in Baisweil. 3,5 Kilometer lange Irrwege schlängeln sich dort auf einer Fläche von mehr als fünf Hektar durch das grüne Dickicht. Noch bis zum 2. Oktober ist das Maisfeld geöffnet. Einen Teil des Erlöses stellen die Betreiber, die Familie Schmid, sozialen Zwecken zur Verfügung. Aus diesem Anlass fand nun die Spendenübergabe statt. Über einen geschreinerten Tisch samt zwei Bänken freut sich der Kindergarten Baisweil. Je 500 Euro erhalten die Kinderheimat in Bad Wörishofen, die Tafel in Mindelheim und die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung.

„Wir wollen gerne einen Teil des Erlöses denen zukommen lassen, denen es nicht so gut geht“, sagt Andreas Schmid. Ausgewählt dafür habe der Familienbetrieb bewusst soziale Einrichtungen aus der näheren Umgebung. Wenn auch nicht ganz so viele Besucherinnen und Besucher ins Allgäu Labyrinth strömten als im Coronajahr 2021, ziehen die Betreiber eine positive Bilanz: „Es hat uns riesigen Spaß gemacht. Wir konnten auf sehr vielen Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr aufbauen und noch ein paar Kleinigkeiten verbessern“, sagt Andreas Schmid. Als Beispiele nennt er das Gipfelkreuz und das Gipfelbuch. „Die Resonanz und das Feedback von Familien oder Touristen aus dem Umland war super gut“, freut er sich.

Aus der Luft gesehen sind Motive wie die Kuh Alma, die bei ihrem Ausflug in die Allgäuer Berge auf den Hirtenbub Michl, Gämsen und Edelweiß trifft, zu sehen. Auch der Schriftzug Baisweil ziert das Feld wieder. Wer sich dieses Jahr noch am Boden im Allgäu Labyrinth vergnügen möchte, hat dazu bis zum 2. Oktober Zeit. Am letzen Tag spielt sogar die Baisweiler Blaskapelle auf. „Dann wird aus unserem schönen, lustigen, bunten und ereignisreichem Maislabyrinth wertvolles Viehfutter“, sagt Andres Schmid. Denn der Mais werde komplett gehäckselt und siliert. „Nachhaltiger geht es kaum“, meint Schmid.

Pause im nächsten Jahr?

Nächstes Jahr macht das Labyrinth wahrscheinlich eine Pause. Denn auf dem Acker sollte nach zwei Jahren Mais in Folge mal etwas anderes angepflanzt werden, erklärt Schmid. „Und die gesamte Crew vom Labyrinth würde sich über etwas weniger Arbeit im Sommer auch freuen“, gibt er zu. Hundertprozentig stehe die Entscheidung aber noch nicht. Dazu finde erst noch eine finale Besprechung statt.

Die Öffnungszeiten

Geöffnet hat das Allgäu Labyrinth bis einschließlich 2. Oktober täglich von Sonnenaufgang bis zur Dämmerung. Kinder bis 3 Jahre haben freien Eintritt, Kinder von 4 bis 12 zahlen 2 Euro, Besucher ab 13 Jahre 4 Euro, Familien 10 Euro.