Endstation Ex-Joker - ESVK scheitert in Bad Nauheim an Maximilian Meier

Der ESVK verliert verdient in Bad Nauheim – auch weil der ehemalige Kaufbeurer Torwart Maximilian Meier fast alles hält. Und die Joker ihre Überzahl nicht nutzen.

06.11.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Der ESV Kaufbeuren geht als Tabellenzweiter in die obligatorische Novemberpause der Deutschen Eishockey-Liga 2. Obwohl die Mannschaft von Marko Raita am Sonntagabend mit 2:3 (0:2, 1:1, 1:0) in Bad Nauheim unterlegen war. „Bad Nauheim war die bessere Mannschaft. Am Ende hatten wir eine Comeback-Chance, die wir eigentlich gar nicht verdient hatten. Vielleicht waren einige der Jungs mit dem Kopf schon im Urlaub“, sagte der Trainer der Buron Joker, während sein Kollege Harry Lange wusste: „Wir hätten es gar nicht so spannend machen müssen. Aber wir schießen uns zu oft ins eigene Bein.“

Ein besonderes Torwart-Duell

Drei Minuten und 55 Sekunden waren noch zu spielen – Bad Nauheim führte mit 3:2 – als Jerry Pollastrone für sein Einsteigen gegen Philipp Bidoul mit einer Fünf-Minuten-Strafe sanktioniert wurde. Zu unrecht aus Sicht der Roten Teufel. Eine Überprüfung der Strafe per Videobeweis war aus technischen Gründen diesmal allerdings nicht möglich. Mit Herz und Leidenschaft verteidigten die Gastgeber vor 2551 Zuschauern im Colonel-Knight-Stadion die knappe Führung über die Zeit. Mann des Abends bei den Kurstädtern war der Ex-Kaufbeurer Torwart Maxi Meier. Ihm gegenüber stand diesmal Ex-Teufel Rihards Babulis, der bei seinem dritten Saisoneinsatz erstmals geschlagen vom Eis gehen musste.

Rote Teufel machen Dampf

Die Roten Teufel erwischten den perfekten Start. Zwei Schüsse, zwei Tore. Jordan Hickmott schnürte ein Doppelpack; einmal nach einem Konter (1.), einmal völlig blank im Slot stehend (4.). Es dauerte bis zur zwölften Minute eines tempogeladenen ersten Abschnitts, ehe Kaufbeuren durch Joey Lewis zum ersten klaren Abschluss fand. Im zweiten Durchgang verpasste es Bad Nauheim, durch seine Topscorer Taylor Vause und Tim Coffman nachzulegen. Auf der anderen Seite nutzte der ESVK seine zweite Überzahl-Situation und verkürzte durch eine Direktabnahme von John Lammers nach Querpass von Jamal Watson.

Bad Nauheim fehlerhaft - Meier aber nicht

Die Roten Teufel forcierten danach das Spiel, erlaubten sich aber zum Teil haarsträubende Fehler, die Kaufbeuren nicht in letzter Konsequenz zu nutzen verstand. Zunächst stoppte Meier im ECN-Tor einen Drei-auf-zwei-Konter, später parierte er einen Alleingang von Lewis. Dazwischen lag der Treffer zum 3:1 der Hausherren durch Alexander Dersch, der Babulis mit einem Schuss über die Schulter ins kurze Eck überraschen konnte. Zwei Powerplay-Situationen (35./40.) gaben den Hausherren die Möglichkeit, eine Vorentscheidung herbeizuführen, doch blieben die Hessen glücklos.

Vier Minuten zum Teil doppelte Überzahl

Im Schlussdrittel, das schon im ersten Spiel bemerkenswert gewesen war – Yannik Burghart und Fabian Nifosi hatten zunächst die besten Möglichkeiten – weckte Nikolaus Heigl mit dem 2:3-Anschluss wieder Hoffnungen (54.), bevor die Gäste dann tatsächlich fast vier Minuten lang mit einem, später gar zwei Feldspielern mehr auf den Ausgleich drängten – vergeblich.