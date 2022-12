Strom von Mini-Photovoltaikanlage auf dem Balkon? Das rät ein Allgäuer Experte

Photovoltaikanlagen im Kleinformat werden vor allem wegen der Energiekrise immer beliebter - auch im Allgäu. Doch nicht alles ist erlaubt.

13.12.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Energie ist knapp und teuer. Auch die Sorge vor einem Blackout geht um. Mieter und Eigentümer setzten deshalb zunehmend auf Selbsthilfe, um selbst Strom erzeugen zu können. Nach Angaben der Innung für Elektro- und Informationstechnik Kaufbeuren/ Ostallgäu boomen sogenannte Balkonanlagen. Dabei handelt es sich um Mini-PV-Anlagen von 300 oder 600 Watt, die einen Teil der Strom-Grundversorgung abdecken sollen. Doch die Experten dort mahnen zur Vorsicht.

Wer glaubt, dass sich so eine Anlage im Internet bestellen und einfach an das Stromnetz daheim anschließen lässt, der irrt. Dies ist nicht ohne Weiteres erlaubt, warnt Innungsobermeister Harald Wetzler. Dabei hört sich so leicht an: Man bestellt oder kauft sich eine Balkonanlage, steckt sie an, und schon kann der Verbraucher selbst Strom produzieren.

„Vorsicht“, sagt Wetzler, „es sind Probleme zu erwarten, wenn man so vorgeht.“ Denn die Stromkreise, an denen diese Anlagen angeschlossen werden, müssten dafür geeignet sein. Eine Balkonanlage an eine herkömmliche Steckdose anzuschließen, ist tabu, weil nach seinen Worten in Deutschland gar nicht zugelassen. „Es droht eine Überlastung“, sagt er.

Elektriker muss Photovoltaikanlage überprüfen und bewerten

Wichtig ist es aus seiner Sicht daher, dass ein Elektriker den Anschluss der gekauften Anlage überprüft und bewertet. Eventuell müsse ein neuer Stromkreis errichtet werden, oder der bestehende Stromkreis sei anzupassen. Eine spezielle Einspeise-Steckdose ist laut Wetzler obendrein notwendig. Dann könne eine Anlage auch gefahrlos angesteckt werden. „Es gehört alles geprüft und eingetragen“, so der Obermeister. Das heißt, eine Mini-Anlage muss beim Netzbetreiber angemeldet werden, ebenso beim Marktstammdatenregister.

Wer zur Miete wohnt, sollte auch in seinem Mietvertrag nachsehen, ob er so etwas beim Vermieter vorher genehmigen lassen muss. Das regionale Elektrohandwerk stehe hier mit Rat und Tat zur Seite. Wetzler betont: „Den technisch und rechtlich einwandfreien Weg zu gehen, ist wichtig.“

Mini-Photovoltaikanlage anbringen: Diese Risiken gibt es

Falls es irgendwann zu einem Brand kommt, könnte nämlich im schlimmsten Falle auch die Versicherung eine Regulierung des Schadens verweigern oder den finanziellen Ausgleich stark reduzieren. Ein weiteres Risiko: Eventuell muss laut Wetzler auch der Stromzähler ausgetauscht werden, weil dieser sonst rückwärtsläuft. Sogar der Vorwurf des Umsatzsteuerbetrugs oder Stromdiebstahls könnte dann im Raum stehen.

Bringen diese Balkonanlagen überhaupt etwas? „Es macht schon Sinn, weil es die Grundlast tagsüber abdeckt und zum Beispiel den Kühlschrank mit Strom versorgen kann“, so die Einschätzung des Obermeisters der Elektro-Innung. Aber eben nur dann, wenn alles richtig angeschlossen und angemeldet wird.