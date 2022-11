So hart trifft die Energiekrise die Kaufbeurer Marienschulen

Die beiden Marienschulen in Kaufbeuren kämpfen mit explodierenden Energiekosten. Warum in der Stadt sogar das Gerücht von einer drohenden Schließung kursiert.

09.11.2022 | Stand: 18:28 Uhr

Sind die beiden Marienschulen in Kaufbeuren aufgrund der explodierenden Energiekosten in ihrer Existenz bedroht? In der Stadt kursieren Gerüchte, dass die Einrichtungen möglicherweise schließen müssen. Die gute Nachricht zuerst: Die finanzielle Situation sowohl am Gymnasium als auch der Realschule ist „gesund und stabil“. Das betont Peter Kosak, Direktor des Schulwerks der Diözese Augsburg, im Gespräch mit unserer Redaktion. Allerdings steigen die Kosten für Strom und Heizung (Fernwärme vom gegenüberliegenden Bezirkskrankenhaus) heuer voraussichtlich auf 232.000 Euro – und das bereitet den Verantwortlichen Sorgen.

