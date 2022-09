Energiesparen an Schulen in Kaufbeuren - ja, aber nicht um jeden Preis

Der Kaufbeurer Bildungsbeauftragter will Schulen zum Energiesparen animieren und beantragt die Wiederaufnahme eines Projekts "Fifty-Fifty". Die Verwaltung befürchtet Aufwand und Konkurrenz.

27.09.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Die Energieversorgung ist wegen des Kriegs in der Ukraine teuer und wenig kalkulierbar. Um den Verbrauch in Kaufbeuren um 15 Prozent zu senken, hat der Ferienausschuss Anfang August ein Maßnahmenpaket geschnürt: Sehenswürdigkeiten werden nicht mehr beleuchtet und Heizungen in öffentlichen Gebäuden gedrosselt – auch in Schulen. Um Schülerinnen und Schüler auf der Reise durch einen sparsamen Winter mitzunehmen, hat Bildungsbeauftragter Arthur Müller (Grüne) die Wiederaufnahme des sogenannten Fifty-Fifty-Projekts beantragt, das im Umweltausschuss heiß diskutiert wurde.

