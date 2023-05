Energiesparen in Kaufbeuren - das darf ruhig wehtun

Energie sparen im öffentlichen Raum in Kaufbeuren? Da geht noch mehr, meint unser Autor in seinem Kommentar.

14.05.2023 | Stand: 18:39 Uhr

Es ist nicht lange her, da war ein Anflug von Panik spürbar. Die Energiepreise explodierten. Viele Städte kündigten aus Sorge vor Engpässen und wegen der Vorgaben des Gesetzgebers einen drastischen Sparkurs an, um den Verbrauch von Strom, Öl und Gas in öffentlichen Räumen zu reduzieren. Auch in Kaufbeuren wurden die kommunalen Energiekosten heruntergeschraubt. Heute lässt sich sagen: Die Sorge war berechtigt. Es kam aber nicht gar so schlimm, wie befürchtet. Niemand in Kaufbeuren musste wegen der Energiekrise frieren. Nur ein paar Gäste haben sich über die allzu frischen Wassertemperaturen im Hallenbad beklagt. Alles halb so wild also.

