Energiesparen in Kaufbeuren: Große Reden, kleine Opfer

Die Debatte um das Energiesparpaket im Kaufbeurer Ferienausschuss zeigt, wie gut es uns geht. Das meint unser Autor Alexander Vucko.

04.08.2022 | Stand: 18:41 Uhr

Kein städtischer Bediensteter muss bibbern. Und niemand schaltet die Straßenbeleuchtung ab. Am längsten befasste sich der Ferienausschuss bei seiner Debatte über das nun beschlossene Energiesparpaket mit der Frage, ob das soziale Gefüge angesichts müffelnder Sportler durcheinandergerät, wenn in Turnhallen nicht mehr geduscht werden kann. Keine mobilen Elektroheizgeräte mehr in Behörden? Schüler, die sich Hände nicht mit kaltem Wasser waschen? Das sind Probleme.

Lesen Sie dazu auch den Artikel: Stadt Kaufbeuren schnürt Energiesparpaket: Das ist die Streichliste

Energiekrise hin oder her – die Debatte im Ferienausschuss zeigt auch, wie gut es uns geht. Sehen wir es, wie es ist. Über Symbolik geht das Sparpaket nicht hinaus. Das bisschen Einschränkung tut niemandem weh. Da stellt sich die Frage, warum sich Stadtverwaltung und Stadtrat nicht schon vorher zu der ein oder anderen Idee mehr durchgerungen haben, um das Klima zu schützen.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Kaufbeuren informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Kaufbeuren".

Mal schauen, was der Winter noch bringt. Sagen wir es so: Erst wenn der Coca-Cola-Weihnachtstruck mal nicht mehr durchs Allgäu fährt, dann wird es richtig ernst.

Lesen Sie auch