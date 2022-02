Energieversorger füllt das Stadtsäckel von Kaufbeuren

Stadt freut sich über 2,4 Millionen Euro von VWEW im Jahr 2020. Andere Beteiligungen machen weniger Freude. Die Kommunalunternehmen verharren im Minus.

16.02.2022 | Stand: 05:30 Uhr

An welchen Unternehmen die Stadt Kaufbeuren beteiligt ist, erläutert Finanzreferent Markus Pferner normalerweise in jedem Herbst den Stadtrat. Da die Stadtspitze die Sitzungen aber in Corona-Zeiten möglichst kurz halten möchte, verzögerte sich der Bericht aus dem Jahr 2020 nun auf Februar 2022. Bei den Firmen, die zum Energieversorger VWEW gehören, kamen zwei neue hinzu: die Windpark Wadern-Wenzelstein und die Soarenergie Bayern GmbH & Co. KG (siehe Grafik). Abgewickelt wurden laut Pferner endlich die Bioenergie Mindelheim und die FT Biowärme Mindelheim, die bereits vor Jahren pleite gegangen waren und an denen die VWEW einst auch Anteile hatte.

Lohnenswertes Unternehmen

Der Kaufbeurer Energieversorger ist nach wie vor das einzige lohnenswerte Unternehmen für die Stadt. 2020 erwirtschaftete es einen Gewinn von 4,86 Millionen Euro (Vorjahr: 5,2 Millionen Euro). Ausgeschüttet wurden an die Gesellschafter 4 Millionen Euro. Da der Stadt Kaufbeuren 60,8 Prozent von VWEW gehören, erhielt sie 2,43 Millionen Euro, die in die städtischen Bäderbetriebe flossen. Anteile an dem Energieversorger haben neben Kaufbeuren die Städte Mindelheim (25,3 Prozent) und Marktoberdorf (12,6) sowie die Gemeinden Apfeltrach (0,8) und Biessenhofen (0,5). Im Jahr 2020 versorgte VWEW rund 76 000 Einwohner mit Energie. In sieben Wasserkraftwerken erzeugt das Unternehmen selbst Strom.

Eisstadion mit Verlust

Zu hundert Prozent gehört der Stadt das Kommunalunternehmen (KU) Eisstadion Kaufbeuren, das Ende 2014 für Bau und Betrieb des neuen Eisstadions gegründet wurde. Die Arena eröffnete im Herbst 2017. Der Verlust des KU betrug im Jahr 2020 1,2 Millionen Euro und war damit 300.000 Euro niedriger als geplant. Der Grund: In der Corona-Pandemie war ein Normalbetrieb nicht möglich, damit sanken auch die Betriebsausgaben. Trotzdem wünscht sich Pferner eine baldige Rückkehr zur Normalität.

Hohe Schulden bei den Kliniken

Über 2,5 Millionen Euro Defizit fuhr das KU Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren, das die Stadt zusammen mit dem Landkreis betreibt, 2020 ein. Der Verlust der Kliniken in Füssen, Buchloe und Kaufbeuren war – ebenfalls durch Corona – viel höher als geplant. Ursprünglich waren die Verantwortlichen von einen Gewinn von knapp 300.000 Euro ausgegangen. Zahlen muss die Stadt ihren Anteil an dem negativen Ergebnis in Höhe von 1,25 Millionen Euro spätestens nach fünf Jahren. Zudem sitzt das KU Kliniken auf einem Schuldenberg. Dieser betrug Ende 2019 über 53 Millionen Euro (Vorjahr: 40 Millionen Euro) und stieg damit innerhalb eines Jahres um 13 Millionen Euro. Ein Ende ist nicht in Sicht. Denn auch für 2021 und 2022 sind hohe Defizite zu erwarten. (Lesen Sie dazu auch: Kaufbeurer Klinikum: Atemberaubende Welle der Solidarität.)

Anteile am Flughafen

Über die Allgäuer Regional- und Investitionsgesellschaft mbH (ARI) hält die Stadt auch Anteile am Flughafen Memmingerberg und über die Allgäu GmbH am Energie- und Umweltzentrum Allgäu (eza). Außerdem gehören der Stadt 2,05 Prozent des Gewerbeparks am Allgäu Airport. Für diese Beteiligungen muss Kaufbeuren laut Pferner keine laufenden Kosten aufwenden.