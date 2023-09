Eng verbunden - zwei Abschiede beim SVO Germaringen

Bezirksligist SVO Germaringen verabschiedet Goalgetter Peter Wahmhoff und Regisseur Patrick Gebler. Pete und Pat feierten zwei große Erfolge mit dem Verein.

29.08.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Zum Ende der vergangenen Saison haben Peter Wahmhoff und Patrick Gebler ihre Fußballschuhe an den berühmten Nagel gehängt, um sich künftig mehr um ihre Familien und andere Dinge außerhalb des Fußballs zu kümmern. Die Heimpartie gegen den SV Mering nahm der SVO Germaringen nun zum Anlass, beide Sportkameraden offiziell zu verabschieden.

400 Spiele und 200 Tore für Peter Wahmhoff

Peter Wahmhoff – genannt Pete – hat seit 1994 alle Nachwuchsmannschaften beim SVO durchlaufen. Dabei stand der Vollblutstürmer in der A- und B-Jugend sogar zeitweise im Tor. 2010 hatte Pete in der Ersten Mannschaft debütiert und war seitdem immer ein fester Bestandteil des Kaders. Insgesamt kam er auf über 400 Spiele und erzielte dabei im Seniorenbereich rund 200 Tore.

Patrick Gebler war auch in Kaufbeuren und Augsburg

Mittelfeldstratege Patrick Gebler – Spitzname Pat – blickt auf eine ebenso lange SVO-Karriere zurück. Auch er ist ein Eigengewächs des SVO und war viel Jahre eine feste Größe in der Ersten Mannschaft. Noch in seiner Zeit als Nachwuchsspieler machte er einen kurzen Abstecher zum Nachbarn nach Kaufbeuren und zum FC Augsburg. Er habe aber schnell festgestellt, dass es nirgendwo so schön ist, wie beim SVO. Auch Gebler kam auf eine große Anzahl von Spielen im Seniorenbereich.

Pokalsieger und Aufsteiger

Als größte Erfolge feierten beide Spieler den Sieg im Kreispokal 2020 und natürlich 2022 die Meisterschaft in der Kreisliga – verbunden mit dem Aufstieg in die Bezirksliga. Darüber hinaus habe es noch unzählige schöne Momente auf und neben dem Platz gegeben, die den beiden immer in guter Erinnerung bleiben werden. Und natürlich wollen Wahmhoff und Gebler dem SVO weiterhin eng verbunden bleiben und im Verein aushelfen, wenn personell Not am Mann ist.