Enge Personalsituation - bei der SG Kaufbeuren fallen wichtige Spieler aus

Handballer der SG Kaufbeuren/Neugablonz erwarten ersatzgeschwächt den wiedererstarkten TV Immenstadt. Die Frauen wollen sogar experimentieren.

11.02.2023 | Stand: 04:30 Uhr

Die Handballer der SG Kaufbeuren/Neugablonz stehen vor einem Heimspielwochenende: Die Herren I und die Damen erwarten dabei am Samstag den TV Immenstadt und den TSV Landsberg.

Vier Stammspieler fallen aus

Eine schwere Aufgabe steht den Herren I um Kapitän Julian Haggenmüller bevor. Zu Gast ist der TV Immenstadt, der einen schlechten Start in die Saison erwischt und mit massiven Personalproblemen zu kämpfen hatte. Allerdings hat sich der TVI in den vergangenen Wochen wieder stabilisiert und kletterte auf den vierten Platz. Die SG hingegen verlor die vorigen Spiele oder konnte aufgrund von Spielermangel nicht antreten. Es sind also gewisse Parallelen zu erkennen. Und bei der SG ist die Personallage weiterhin mehr als dürftig. Auch nun fallen mindestens vier Stammspieler aufgrund langwieriger Verletzungen oder wegen Krankheit aus. Immerhin ist es eine gute Gelegenheit, um jungen Spielern aus der zweiten Reihe eine Chance zu geben. Wer letztendlich auf der Platte stehen wird, steht aber erst kurz vor Anpfiff fest. Die SG will alles geben, um den Negativlauf der vergangenen Partien zu stoppen. Anpfiff ist um 17.30 Uhr in der Sporthalle in Neugablonz.

Auch die Frauen haben Ausfälle

Ebenfalls am Samstag empfangen die Damen das Team aus Landsberg. Die Personalsituation ist nach wie vor angespannt, sodass die SG wieder zu dem ein oder anderen Experiment gezwungen sein wird. Die Gäste wollen ihren vierten Tabellenplatz sichern, die SG wiederum wird wieder versuchen, alles zu geben und sich individuell und als Team zu steigern. Anpfiff der Partie ist um 19.30 Uhr in der Turnerstraße.

Vier weitere Teams der SG im Einsatz

Am Sonntag erwartet die Reserve der SG ab 18 Uhr den TSV Murnau II. Die erste Partie wurde von der SG aufgrund personeller Probleme abgesagt. Die weibliche B-Jugend hatte ein Nachholspiel beim TSV Landsberg. Dabei zeigte sie zunächst ein schnelles Spiel und schöne Kombinationen, später eine sattelfeste Abwehr – und holte deshalb mit einem 24:10-Erfolg. Am Sonntag kommt ab 16 Uhr der verlustpunktfreie Tabellenführer vom Ammersee nach Neugablonz. Die SG will versuchen, den Gegner so lange wie möglich zu ärgern. Ab 12 Uhr will die weibliche C-Jugend gegen den Tabellenzweiten SG Biessenhofen/Marktoberdorf die weiße Weste wahren. Die männliche B-Jugend erwartet ab 14 Uhr den TSV Landsberg und sinn auf Revanche.