Enges Spiel gewonnen - Kaufbeurer Handballer feiern nächsten Sieg

Die Handballer der SG Kaufbeuren/Neugablonz holen einen wichtigen Sieg in der Bezirksoberliga gegen Pullach. In der Tabelle der Bezirksoberliga bleibt es eng.

04.04.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Einen Sieg gab es für die Handballer der SG Kaufbeuren/Neugablonz beim SV Pullach. Die Herren gewannen die Bezirksoberliga-Partie knapp mit 31:29 (15:16).

Zunächst pendelt die Partie hin und her

Beim Gastauftritt der Herren I der SG in Pullach entwickelte sich von Beginn an eine umkämpfte Partie. Die Isartaler stehen mitten im Abstiegskampf und wollten eine der letzten Chancen in eigener Halle nutzen und unbedingt beide Punkte holen. In der Abwehr fand die SG zunächst nicht den notwendigen Zugriff und hatte immer wieder Probleme mit dem Kreisspiel der Pullacher. Die Kaufbeurer gerieten folgerichtig mit 3:6 in Rückstand. Dann legten sie einen 4:0-Lauf hin und erkämpften die erste Führung. Das Spiel pendelte danach: Mal schlug es zugunsten der SG aus, mal entschied es sich für die Seite des SVP. Bis zum Habzeitpfiff war die Pullach mit 16:15 einen Hauch im Vorteil.

Attila Aponyi wird zum Turm in der Schlacht

In der zweiten Hälfte zeigten die Wertachstädter dann eine starke kämpferische Leistung. Die Abwehr stand sicherer und der erneut starke und top motivierte Attila Aponyi im Kasten war „Turm in der Schlacht“. Mit zwei gehaltenen Siebenmetern und zahlreichen, entschärften Würfen war er ein phänomenaler Rückhalt. Pullach gab sich aber nicht geschlagen und kam erneut zum Ausgleich (24:24). Danach hatte die SG wieder einen Vier-Tore-Lauf zum 28:24 (54.).

Drei Punkte zwischen Platz drei und acht

Das war auch die Vorentscheidung. Mit dem hart umkämpften und wichtigen Sieg steht die SG auf Platz sechs, punktgleich mit Herrsching (7.) und Immenstadt (6.). Weilheim (3.) und Kempten/Kottern (4.) haben einen Zähler mehr – aber auf den achten Rang (Isar-Loisach) sind es auch nur zwei Punkte. Es ist also eine enge Kiste, was sich in der BOL diese Saison abspielt. Im Angriff war Christoph Dreher mit insgesamt neun Toren der Erfolgsgarant.