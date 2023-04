Enttäuschung in Mauerstetten - SVM steigt aus der Bayernliga ab

Der SVM steigt nach dramatischen Finale aus der Bayernliga ab. Das Gerüst des jungen Teams wird wohl bleiben.

04.04.2023 | Stand: 16:30 Uhr

Es hat nicht gereicht: Aus zwei Spielen holten die Volleyball Damen 1 des SV Mauerstetten nur einen Punkt. Damit steigt die junge Mannschaft aus der Bayernliga in die Landesliga ab.

Erst gewinnt die Konkurrenz, dann verliert der SVM

Bereits die erste Runde des Doppelspieltags lief für den SVM nicht gut: Der unmittelbare Konkurrent TSV Burgberg überrollte den Tabellenletzten, TSV Turnerbund München II, mit 3:0. Damit war der SVM auf einen Abstiegsplatz abgerutscht. Denn der musste beim Tabellendritten VC DJK München-Ost-Herrsching II eine klare 0:3-Niederlage (11:25, 19:25 und 14:25) hinnehmen. Trainer Jürgen Malter war dabei absolut machtlos an der Außenlinie. So sehr er sich auch bemühte und lautstark versuchte, seine Spielerinnen anzufeuern, es wollte an diesem Tag dem SVM einfach nichts gelingen.

Druck vor dem zweiten Spiel

Am Sonntag sahen dagegen die rund 250 Fans in der Dreifachhalle eine kämpferisch und spielerisch sehr starke Volleyballmannschaft des SVM gegen den ASV Dachau. Mauerstetten lag bereits 2:1 (25:23, 22:25 und 25:14) und 23:20 in Führung – aber verlor den Satz noch mit 23:25. Mit einem 3:1-Sieg und den damit errungenen drei Punkten hätte der SVM Burgberg noch auf den Abstiegsplatz verdrängt und eine Chance in der Relegation gehabt.

Mauerstetten auf der Zielgeraden

Die jungen Spielerinnen des SVM waren sich dessen bewusst und legten daher von Anfang an mit großem Einsatz und enormen Kampf los. Lange Ballwechsel sowie ein ausgeglichenes und hervorragendes Spiel auf beiden Seiten mit Klasse-Liberas – für den SVM Franziska Holderried – prägten den ersten Satz. Zum Schluss hatte der SVM das bessere Ende für sich – Alissa Birk schloss einen lang umkämpften Ballwechsel zum 25:23 ab. Danach startete der SVM immer wieder eine Aufholjagd, aber verlor den zweiten Satz mit 19:25. Im dritten Abschnitt brachte Trainer Jürgen Malter die etatmäßige Libera Nadine Birk sowie mit Caro Karl und Maresa Gabel zwei „Routiniers“, die zusammen mit der wieder genesenen Eva Kleiner und den weiteren Angreiferinnen Mona und Sandra Gärtner für einem klaren 25:15-Satzgewinn sorgten. Weiter ging es unter den lautstarken Anfeuerungen und dem Getrommel der Fans.

Zwei Punkte fehlen zum Happy End

Den vierten Satz startete Trainer Jürgen Malter mit einer weiteren Angreiferin, Lea Weh, die sich hervorragend in das Spiel fand, viel zusätzliche Abwehrarbeit leistete und ein großartiges Spiel ablieferte. Nelly Hatzenbühler, die zum wiederholten Male die Auszeichnung zur wertvollsten Spielerin erhielt, leitete das Spiel ihrer Mannschaft grandios und sorgte selbst für etliche Punkte. Und wieder prägten lange umkämpfte und aufopferungsvolle Ballwechsel das Spiel. Beim Stande von 23:20 für den SVM spielten die erfahrenen Dachauerinnen ihre Routine aus, machten fünf Punkte in Folge und schafften den 2:2-Ausgleich. Damit war der Abstieg in die Landesliga für den SVM besiegelt. Die jungen Damen kämpften zwar weiter, doch Dachau gewann den dritten Satz und das Spiel.

Unausgeglichene Liga

Immerhin gab es für die Leistung Lob vom Gästetrainer. SVM-Coach Jürgen Malter sah ein großes Problem in der Ausgeglichenheit der Teams, drei Absteigern sowie nur elf Vereinen in der Bayernliga. Trotzdem zollte er den Leistungen seines Teams höchsten Respekt und Anerkennung. Das konnte später immerhin noch mitfeiern – mit den Fans und Zuschauern zum Saisonabschluss.

Wer bleibt, wer geht?

Der SVM hofft nun, dass Malter die Mannschaft weiterhin formen und auch ein Großteil der Spielerinnen in der Ersten weitermachen wird. Auch wenn einige der Spielerinnen schon angekündigt haben, nicht mehr auszuhelfen, oder ihre Schule oder Ausbildung an anderer Stelle fortsetzen wollen.