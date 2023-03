Erfahrung gesammelt - drei Westendorfer Ringer bei der deutschen Meisterschaft

Westendorfer Ringer ohne Medaillen bei der deutschen Meisterschaft. Doch Maximilian Prestele, Luis Wurmser und Niklas Steiner sammeln wertvolle Erfahrungen.

09.03.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Bei den deutschen Einzelmeisterschaften der Junioren sind die drei Westendorfer Ringer ohne Medaillen zurückgekehrt. Vielmehr sammelten sie vor allem jede Menge Wettkampferfahrung, wobei gerade Maximilian Prestele als 16-Jähriger im Griechisch-römischen Stil erste Akzente setzen konnte.

Maximilian Prestele startet mit Sieg

Mit einem überzeugenden technischen Überlegenheitssieg über den Hausen-Zeller Till Naumann startete Prestele in das Turnier. Vor Ablauf der sechsminütigen Kampfzeit gewann er mit 13:3-Wertungspunkten. Im Viertelfinale fehlte dem Greco-Spezialisten am Ende noch die nötige Cleverness und Erfahrung. Mit 1:3 gab er dieses Duell gegen Andreas Truschakov ab. Im Boden hat er einen Durchdreher abgegeben, was zur Niederlage führte. „Es fehlt wirklich nicht mehr viel“, sagte Westendorfs Greco-Cheftrainer Maximilian Goßner, der als Landestrainer in Triberg mit dabei war. Weil der Vörstettener nicht das Finale erreichte, war für Prestele das Turnier im Limit bis 67 Kilo bereits vorüber. „Maximilian hat sich als Kadett sehr gut verkauft“, zeigt sich Patric Nuding, hauptamtlicher Landestrainer des Bayerischen Ringer-Verbandes zufrieden über dessen Auftritt. Nun gilt es, hart weiterzuarbeiten, um bei seinem eigentlichen Hauptevent Ende März bestens gerüstet zu sein.

Im Freistil nichts zu holen

Schnell dagegen erzählt ist der Auftritt von Luis Wurmser. Der Freistilspezialist, der in Bruchsal auf die Matte ging, musste sich in der Qualifikation bis 70 Kilo dem Schuttertaler Luca Munz nach 1:7-Rückstand vorzeitig auf Schulter geschlagen geben. Da sein Gegner im Halbfinale knapp scheiterte, konnte auch Wurmser nicht mehr über die Hoffnungsrunde eingreifen. Auch Niklas Steiner (57 kg) feierte im Badischen seine Premiere bei den Junioren. Dem knappen 10:8-Auftakterfolg über Yannik Hanke (Weilimdorf), folgte eine deutliche 0:10-Niederlage gegen den späteren deutschen Meister David Kiefer aus Urloffen. In der Hoffnungsrunde gab es für den Westendorfer nichts zu holen. Teetje Richter aus Leipzig war beim technischen Überlegenheitssieg einfach zu abgezockt.

Nächste Titelkämpfe warten schon

Bereits Ende März stehen die nationalen Titelkämpfe der Kadetten auf dem Programm. Mit Sicherheit wird der Bayerische Ringer-Verband (BRV) auch diesmal das eine oder andere hoffnungsvolle Talent aus dem Ostallgäuer Ringerdorf dafür nominieren.