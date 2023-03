Erfolgreiches Trio aus Kaufbeuren - Judoka des TVK auf dem Podium

Drei Athleten des TV Kaufbeuren holen bei der südbayerischen Meisterschaft im Judo Medaillen. Adelina Hubner gewinnt Gold.

In Mitterfels fanden die südbayerischen Einzelmeisterschaften der Altersklasse U13 im Judo statt. Die dafür qualifizierten Athleten des TV Kaufbeuren, Adelina Hubner, Elisaveta Orel und Paul Leo Steurer, nutzten ihre Chancen bestmöglich aus und lösten alle drei in der Endabrechnung sogar ihre Fahrkarten für die bayerische Meisterschaft.

Erst ein Fußfeger, dann fixiert

In der Gewichtsklasse bis 40 Kilo konnte sich Adelina Hubner in einer starken Konkurrenz mit vier gewonnenen Kämpfen und einer Niederlage bis ins Finale vorarbeiten. Hier traf sie auf Marisa Rüger vom TSV Bad Aibling, die ebenfalls vier Siege und eine Niederlage vorzuweisen hatte. Mit einem Fußfeger brachte Hubner ihre Gegnerin in die Bodenlage, fixierte sie umgehend in einem Haltegriff, denn sie aufgrund ihrer Vorwertung nur noch 20 Sekunden halten musste. Damit gewann sie den Kampf und den Titel.

Elisaveta Orel und Paul Leo Steurer holen Bronze

Elisaveta Orel kämpfte in der Gewichtsklasse plus 57 Kilo. Auch sie hatte in insgesamt vier Kämpfen nicht locker gelassen und belegte am Ende den dritten Platz. Der dritte Kaufbeurer, Paul Leo Steurer, trat in der Gewichtsklasse bis 34 Kilo an, die ebenfalls voll besetzt war. Mit drei Siegen und einer Niederlage, schaffte er über den Weg durch die Trostrunde den Einzug ins kleine Finale. In dem setzte er sich gegen Max Draggeim vom TSV Jahn München durch – und freute sich danach über die Bronzemedaille.

Medaillenchancen bei der bayerischen Meisterschaft

Damit haben sich alle drei Kaufbeurer Starter für die bayerischen Einzelmeisterschaften in Hof an der Saale qualifiziert. Die Trainer Dieter Zimmermann und Steven Oslath sind mit diesem Ergebnis sehr zufrieden. Beide rechnen sich auch bei den Judowettkämpfen auf bayerischer Ebene die eine oder andere Medaillenchance für ihre Schützlinge aus.