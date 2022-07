Erfrischende Wasserfontänen auf dem Tänzelfest-Rummelplatz in Kaufbeuren

Welche Fahrgeschäfte besonders beliebt sind, was dieses Jahr fehlt und wann es vergüngstigte Preise auf dem Rummelplatz des Tänzelfestes gibt.

22.07.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Zuckerwatte, Kettenkarussell, Losbuden und Kinderlachen - es ist Tänzelfest auf dem Rummelplatz. Ebenso wie der Festzug ist der Vergnügungspark mit seinen Schaustellern und Marktleuten ein fester Bestandteil des ältesten historischen Kinderfestes Bayerns. Die Freude nach zwei Jahren Corona-Zwangspause ist riesig. Die Besucherinnen und Besucher genießen es, endlich wieder Spaß zu haben und sich von der Volksfestatmosphäre anstecken zu lassen.

Auch Janosch (8) und seine Schwester Rosalie (4) lassen sich zusammen mit ihren Eltern von dem bunten Treiben verzaubern. Auf die Frage, was ihnen am besten gefällt, müssen die Geschwister nicht lange überlegen. „Die Zuckerwatte.“ Ihre Eltern finden die gute Mischung der Fahrgeschäfte gelungen. So komme jedes Kind dem Alter entsprechend auf seine Kosten. Für nächstes Jahr wünscht sich Janosch eine Geisterbahn.

Riesenrad auf der Wunschliste

Die beiden zehnjährigen Mädchen Enya und Liah haben beim Festzug als Brauerinnen mitgemacht. Sie lösen jetzt ihre Freikarten ein, die sie vom Tänzelfestverein für ihr Mitwirken erhalten haben. „Der Kettenflieger und Coco Bongo haben mir besonders gefallen“, erzählt Liah. Auch die Freundinnen haben ein fehlendes Fahrgeschäft auf ihrer Wunschliste: das Riesenrad. Ihre Mütter freuen sich, dass endlich wieder ein Rummelplatz möglich ist. Dafür geben sie gerne auch mal etwas mehr Geld aus. Ihr Motto: „Wenn schon, denn schon.“

Abkühlung im Top Spin

Die Purzelbaummaschine Top Spin gehört bei den hochsommerlichen Temperaturen dieser Tage zu den Highlights. Darin können sich die Fahrgäste auf den Kopf stellen lassen und werden von Wasserfontänen erfrischt. Neben den Besucherinnen und Besuchern sind auch die Betreiber der Buden und Fahrgeschäfte glücklich, ihre Kunden wieder erfreuen zu dürfen. Michael Lutzenberger vom Circuskarussell hat in den vergangnen Tagen sehr gute Erfahrungen gemacht. Beim Tänzelfest könne er immer mit einer konstanten Besucherzahl rechnen. Lutzenberger hat vor fast 40 Jahren das Familienunternehmen von seinen Eltern übernommen und kommt nächstes Jahr sehr gerne wieder.

Viele Leckereien

Und was wäre ein Rummelplatzbesuch ohne Popcorn, Lebkuchenherzen und gebrannten Mandeln? An Michael Mayrs „Süsser Hütte“ findet man davon eine große Auswahl. „Die Menschen haben die Volksfeste vermisst“, beschreibt er seinen Eindruck. Umso mehr freut er sich, seine Kundinnen und Kunden mit den Leckereien wieder verwöhnen zu dürfen.

Vergünstigte Preise am Montag

Bis Montag, 25. Juli, ist der Vergnügungspark täglich von 14 bis 23 Uhr geöffnet. Am Kinder- und Familiennachmittag am Montag, 25. Juli, gibt es vergünstigte Preise.

