Ferien und Badewetter: Am Dienstag öffnet das Freibad in Neugablonz

Schon seit gut einer Woche ist das Freibad in der Kaufbeurer Innenstadt geöffnet. Jetzt beginnt die Outdoor-Badesaison endlich auch in Neugablonz.

30.05.2023 | Stand: 16:03 Uhr

Wasserratten haben schon sehnsüchtig darauf gewartet, kurz nach Beginn der Pfingstferien ist es heute endlich so weit: Seit heute (Dienstag, 30. Mai) ist das Erlebnisbad in Neugablonz wieder täglich geöffnet. Ein Defekt an der Steuerung hatte für Verzögerungen gesorgt.

Defekt ist behoben

Ein Bauteil, das für die Reparatur benötigt wurde, war zunächst nicht lieferbar. Inzwischen ist der Schaden behoben und so können nun alle Becken wieder von Montag bis Freitag, 11 Uhr bis 20 Uhr, und am Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 9 Uhr bis 20 Uhr genutzt werden.

Auch das Freibad in der Innenstadt ist geöffnet

Auch im Kaufbeurer Jordan-Badepark kann man wieder in die Außenpools springen. Bis September ist das Freibad jetzt wieder täglich geöffnet. Dort gelten folgende Öffnungszeiten: montags bis freitags von 11 bis 20 Uhr, samstags, sonntags und feiertags von 9 bis 20 Uhr

Aktuelle Informationen auf der Website der Bäder unter: www.baeder.kaufbeuren.de