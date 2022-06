Erlesene Klänge zu Mittag in den Kaufbeurer Innenstadtkirchen

Neue ökumenische Konzertreihe der Kirchenmusik in Kaufbeuren startet am Samstag, 4. Juni. Welche Gastorganisten kommen und warum das Finale besonders ist.

02.06.2022 | Stand: 11:00 Uhr

Auch zwischen Pfingsten und den Sommerferien gibt es in den Kaufbeurer Innenstadtkirchen wieder eine ökumenische Reihe von Orgelkonzerten. Unter dem Motto „Orgel um 12“ gastieren immer samstags ab 12 Uhr renommierte Konzertorganisten aus dem süddeutschen Raum an den Instrumenten in der evangelischen Dreifaltigkeitskirche und der katholischen Stadtpfarrkirche St. Martin.

"Hochkarätige Leute" spielen an den Orgeln der Innenstadtkirchen in Kaufbeuren

Die Kaufbeurer Kirchenmusiker Traugott Mayr (Dreifaltigkeitskirche) und Stefan Mohr (St. Martin) haben wieder ihre Kontakte spielen lassen, um „hochkarätige Leute“ für die Orgelreihe in die Wertachstadt zu holen. Entsprechend werde auch sehr viel „große Orgelliteratur“ aus etlichen Epochen zu hören sein. Durch die Dauer der Veranstaltungen von 30 Minuten sollte jedoch gewährleistet sein, dass selbst schwerere Kost gut portioniert präsentiert wird, sind sich die Organisatoren sicher. Zwischen den Stücken gibt es zudem Impulse von den Geistlichen der Gotteshäuser. Im Gegensatz zu den Konzerten des Internationalen Orgelsommers Kaufbeuren ist der Eintritt bei „Orgel um 12“ frei, um Spenden wird gebeten.

Traugott Mayr von der Dreifaltigkeitskirche macht den Anfang

Eine Besonderheit an der neuen Reihe ist, dass Traugott Mayr nach 18 Jahren wieder einmal ein großes Konzert an der Großen Crescentia Orgel in St. Martin gibt. Der evangelische Kirchenmusikdirektor in Kaufbeuren übernimmt auch die erste Veranstaltung am Samstag, 4. Juni. Ab 12 Uhr spielt er in der Dreifaltigkeitskirche Werke von Johann Sebastian Bach (Toccata in F-Dur und Fuge in F-Dur, BWV 540) und Dieterich Buxtehude („Komm, Heiliger Geist, Herre Gott“, BuxWV 199, und „Nun Bitten Wir Den Heiligen Geist“, BuxWV 208). Geistliche Worte spricht Pfarrerin Barbara Röhm.

Ein Wandelkonzert - auch für Orgelexperten aus ganz Deutschland

Außergewöhnlich ist auch das Finale von „Orgel um 12“ Anfang August. Die 68. Tagung der Gesellschaft der Orgelfreunde (GDO) findet in Augsburg statt. Bei einer Exkursion kommen die teilnehmenden Experten auch nach Kaufbeuren, um die Orgeln der Innenstadtkirchen in Augenschein zu nehmen. Um deren klangliche Möglichkeiten zu demonstrieren, haben die hiesigen Kirchenmusiker ein öffentliches Wandelkonzert vorbereitet, das in St. Martin beginnt und in der Dreifaltigkeitskirche fortgesetzt wird.

Die weiteren Veranstaltungen im Überblick: