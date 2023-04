Ersatz nach 67 Jahren: Feuerwehr in Friesenried bekommt neue Ausrüstung

Der Gemeinderat Friesenried (Ostallgäu) beschließt die Anschaffung eines neuen Tragkraftspritzen-Anhängers für Salenwang. Wie sich die Kosten zusammensetzen.

17.04.2023 | Stand: 05:15 Uhr

Die Feuerwehr wird aufgerüstet: In seiner jüngsten Sitzung beschloss der Friesenrieder Gemeinderat einstimmig die Ersatzbeschaffung eines Tragkraftspritzen-Anhängers (TSA) für die Außengruppe Salenwang der Freiwilligen Feuerwehr. Bürgermeister Bernhard Huber begründete den Kauf mit dem mangelhaften Zustand des jetzigen Anhängers, der seit 67 Jahren im Einsatz sei. Für die Anschaffung des neuen Geräts bestehe eine staatliche Fördermöglichkeit in Form von Pauschalen: 7700 Euro von der Regierung von Schwaben und 1250 Euro vom Landkreis Ostallgäu.

Der aktuelle Beschluss ist die Grundlage für einen Förderantrag. Nach erfolgter Zusage müsse sich der Gemeinderat - in Zusammenarbeit mit den Brandschutzleuten - für eine entsprechende Ausstattung des neuen Hängers entscheiden, sagte Huber. Die Kosten für das Basismodell liege knapp unter 20.000 Euro, bei entsprechender Zuladung von bedarfsgerechten Ausrüstungsgegenständen bis zu 1500 Kilogramm erhöhen sich die Kosten um bis zu 10.000 Euro.

Brandschutz ist eine Pflichtaufgabe der Kommunen und kann zumeist nur über den ehrenamtlichen Einsatz ihrer Bürgerinnen und Bürger erfüllt werden. Deshalb nahmen die Verantwortlichen der Ortsteilsfeuerwehren Friesenried und Blöcktach die Gelegenheit in der Ratssitzung wahr, um in ihren Jahresberichten Rechenschaft über die Ereignisse und Unternehmungen abzulegen. Hans-Jürgen Weidlich, scheidender Kommandant (Nachfolger ist Martin Kiefer) der Freiwilligen Feuerwehr Friesenried, bezifferte die gegenwärtige aktive Stärke mit 55 Feuerwehrmännern und sechs Feuerwehrfrauen, 15 Brandschutzleute in Salenwang inbegriffen. Die Jugendgruppe bestehe aus elf Mitgliedern. Hierauf seien nicht nur die Aktiven stolz, sondern auch der Gemeinderat.

Feuerwehr-Jugend in Friesenried begeistert den Gemeinderat

Bürgermeister Huber sowie seine Stellvertreter Thomas Klughammer und Anton Rappold zeigten sich begeistert von der Leistung der Jugendlichen, die beim Aktionstag der Jugendfeuerwehren Schwabens unter 94 teilnehmenden Mannschaften den zweiten Platz erreicht hatten. Andreas Spannenberger als Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr für den Ortsteil Blöcktach registrierte 42 aktive Mitglieder der Wehr, davon eine Frau. „Es ist endlich wieder ein Jahr der Normalität in unserer Feuerwehr gewesen“ - so sein Fazit. Absperrdienst, Technische Hilfeleistungen und ein Dachstuhlbrand seien zu verzeichnen gewesen. Es haben 21 Gruppenübungen, vier Funkübungen und zwei Gesamtübungen stattgefunden.

In Sachen Bauleitplanung zeigte sich der Rathauschef in der Sitzung erleichtert, dass der Bau der Verbundleitung Blöcktach-Friesenried fertiggestellt und bereits seine Funktionalität bewiesen habe. Das treffe auch auf die umfassende Sanierung der Fahrbahn in der Schwarzenburgstraße zu, die ihre letzte Tragschicht erhalten habe. In diesem Zusammenhang schlug Rätin Elke Frei vor, den Anlass mit einem Straßenfest zu würdigen.

