Erschließung für neues Wohnbaugebiet in Oberbeuren

In Oberbeuren bei Kaufbeuren entsteht ein neues Wohnbaugebiet. Was dieses Areal so besonders macht.

28.02.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Das künftige Wohngebiet am Westrand von Oberbeuren in Kaufbeuren nimmt Formen an. Nach der Verlagerung eines Reiterhofes an seinen neuen Standort einen knappen Kilometer westlich oberhalb von Oberbeuren ist dort jüngst Platz für neuen Wohnraum geschaffen worden. Alte Ställe, Hallen und das ehemalige Wohngebäude worden abgerissen. Derzeit schreiten die Erschließungsarbeiten, darunter der Bau einer Ringstraße, voran. In dem Wohngebiet eines privaten Bauträgers entstehen 23 Reihen- und Einfamilienhäuser. Die Zufahrt zum Reiterhof erfolgt nun nicht mehr vom Rand Oberbeurens, sondern von der Staatsstraße 2055 über den Fürstenweg.