Erst 29: Wie Kaufbeurer Kardiologen jungen Herzpatienten retten

Herzinsuffizienz ist der häufigster Grund, wenn Patienten in deutschen Krankenhäusern stationär aufgenommen werden. Auch an den Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren behandeln Ärzte häufig Menschen mit Herzschwäche. Das Herzzentrum Ostallgäu-Kaufbeuren mit seinem Leiter Dr. Marcus Koller rettet in solchen Notfällen Leben.

Der leitende Oberarzt, Internist und Kardiologe Dr. Markus Riedl ist längst ein Spezialist auf dem Gebiet. Die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie verlieh ihm nun offiziell die Zusatzqualifikation für Herzinsuffizienz. Die Zusatzqualifikation für Interventionelle Kardiologie, erworben durch die Arbeit im Herzkatheterlabor, trägt Riedl bereits länger.

Bei der Behandlung nutzen er und seine Kollegen seit rund einem Jahr die hochmoderne Impella-Herzpumpe, eine Kreislaufunterstützungspumpe, die in Fällen mit akuter, lebensbedrohlicher Herzschwäche zum Einsatz kommt. „Sie wird zwar nur selten benötigt, denn zum Glück braucht sie nicht jeder Patient“, sagt Riedl.

Doch wenn die Mediziner darauf zurückgreifen, kann sie Risiken minimieren und Leben retten. Je nach Ausführung kostet das leistungsstarke Miniaturgerät bis zu 20.000 Euro und kann nur einmal eingesetzt werden. Im Gegensatz zu den bekannteren und größeren Herzpumpen, die Menschen länger oder dauerhaft behalten, kann diese im Herzkatheterlabor zu jeder Uhrzeit ohne Verwendung einer Herzlungenmaschine oder Narkose eingesetzt werden.

Die Impella-Pumpe implantieren Kardiologen unter örtlicher Betäubung durch die Leistenarterie mittels Herzkathetertechnik – ähnlich wie bei einem Stent. Das geht relativ schnell, sodass es auch in akuten Notfällen möglich ist. „Ähnlich wie ein Strohhalm mit einem Ventilator darin, der sich bis zu 50.000 Mal in der Minute dreht, unterstützt das Gerät vorübergehend die Herzleistung“, verbildlicht Riedl. Das Blut wird durch die Pumpe aus der Herzkammer angesaugt und über die Hauptschlagader wieder ausgeworfen, was das Organ ansonsten nicht mehr alleine schaffen würde.

Nach sieben bis zehn Tagen muss die Pumpe wieder entfernt werden, damit es keine Infektionen oder Gerinnsel gibt. Das ist genug Zeit für die Ärzte, um das ursächliche Problem zu behandeln. Zum Beispiel, indem sie der Herzschwäche mit Medikamenten beikommen oder einen Infarkt per Katheter behandeln.

Erstmals retteten nun die Ärzte in Kaufbeuren einem jungen Patienten mittels einer Impella-Herzpumpe das Leben. Der 29-Jährige kam mit schwerster Atemnot ins Krankenhaus, weil sein Herz nicht mehr ordentlich arbeitete. Nach drei Wochen stationärem Aufenthalt konnte er die Klinik auf eigenen Beinen wieder verlassen.

Nicht jede Herzinsuffizienz muss so dramatisch verlaufen. Häufig reichen Medikamente in Tablettenform oder, in schweren Fällen, über Infusionen aus, die ähnlich wie Adrenalin wirken. Zusätzlich kommen entwässernde Arzneien zum Einsatz. Dauerhaft unterstützen können in besonderen Fällen zudem spezielle Herzschrittmacher. Vor lebensgefährlichen Herzrhythmusstörungen können Defibrillatoren schützen. Sie erkennen – durch einen Spezialisten programmiert – die gefährlichen Störungen und bringen das Herz mit einem Elektroschock wieder in Takt. Dafür sind Profis nötig, denen „die Pumpe“ eine Herzensangelegenheit ist.