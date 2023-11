Erste Schülermannschaft des TSV bleibt das Maß aller Dinge

Westendorfer Nachwuchs dominiert die Bezirksliga Gruppe A. Fünfter Sieg in Folge. Nun steht ein vereinsinternes Duell an.

14.11.2023 | Stand: 12:06 Uhr

Die Erste Schülermannschaft des TSV Westendorf bleibt in der Bezirksliga Schwaben/Oberbayern das Maß aller Dinge – und weiterhin ungeschlagen. In der Gruppe A holten sich die Nachwuchsathleten beim SC Isaria Unterföhring unter den Augen von Chef-Trainer Jürgen Stechele und Jugendleiter Jens Rarek einen 36:22-Sieg und damit zwei weitere Punkte.

Klare Führung zur Halbzeit

Der Gastgeber stand nicht optimal und hatte das Limit bis 62 Kilo im Freistil und Griechisch-römisch unbesetzt gelassen, wodurch Westendorf automatisch acht Mannschaftspunkte sicher hatte. Bereits zur Pause lag der TSV mit 20:8 in Führung, weil auch noch Nico Stark, Emil Schwab, Samuel und Jakob Völk sowie Shailo Ulm jeweils vier Mannschaftspunkte eingefahren hatten.

Der Hinkampf zuhause war noch deutlicher

Weil wiederum Emil Schwab sowie die Brüder Jakob und Samuel Völk im zweiten Durchgang jeweils einen Schultersieg feierten, ebneten sie dadurch auch den fünften Saisonsieg für Westendorf. Neun Einzelsiege der Ostallgäuer stehen sieben aufseiten der Unterföhringer gegenüber. Es war der zweite Erfolg des TSV in dieser Saison gegen den SC Isaria. Der Hinkampf war allerdings deutlicher, da die „Macht aus dem Allgäu“ daheim mit 45:4 gewonnen hatte.

Jetzt ringen die Westendorfer gegeneinander

Am kommenden Samstag steigt das vereinsinterne Duell in der Bezirksliga für die TSV-Schüler auf dem Programm. Westendorfs Erste und Zweite treffen sowohl im Hin- als auch im Rückkampf aufeinander. Bisher hat der TSV II erst zwei Kämpfe in der laufenden Runde absolviert: in Unterföhring 13:48 und in Hallbergmoos 20:40 verloren. Aber Westendorf II ist freiwillig in die Liga aufgestiegen, da andere Vereine die stärkste Schülerklasse lieber meiden.