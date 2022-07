Erste Stadtführung in Kaufbeuren in ukrainischer Sprache

Erstmals wird eine Stadtführung in Kaufbeuren in ukrainische Sprache übersetzt. 21 Geflüchteten soll mit diesem Angebot ein Gefühl von Vertrautheit vermittelt werden.

25.07.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Kaufbeuren„Laskavoprosymo do Kaufbeuren“ - Willkommen in Kaufbeuren hieß es erstmals bei einer Stadtführung. „Es freut uns sehr, dass sie hier sind“, sagte Stadtführer Klaus Müller. „Es freut uns aber nicht, warum sie hier sind.“ Mit diesen Worten begrüßte er 21 Geflüchtete aus der Ukraine im alten Sitzungssaal des Rathauses. Erstmals wurden seine Erzählungen von der Stadtgeschichte simultan in die ukrainischs Sprache übersetzt. Maryna Shabanova betreut derzeit eine Willkommensklasse an der Kaufbeurer Konradin-Grundschule und konnte als Dolmetscherin gewonnen werden.

Ausgerichtet hatte diese Führung der Stadtverband der Grünen, wenngleich die Idee dazu nicht direkt aus den eigenen Reihen kam. „Eine ehemalige Arbeitskollegin sprach mich an, ob es denn nicht möglich wäre, eine solche Stadtführung in Kaufbeuren anzubieten“, erzählt Stadtratsmitglied Holger Jankovsky (Grüne/FDP), der die Führung auch organisiert hatte. „Natürlich sind wir bei solchen guten Ideen gleich Feuer und Flamme und es war für uns als Stadtverband keine Frage, dass wir eine solche Idee umsetzen“, sagte Bürgermeister Oliver Schill. „So kann Menschen, die vor Krieg und Leid flüchten mussten, auf einfachem Wege ein gutes Willkommen und ein Gefühl der Vertrautheit und Sicherheit in Kaufbeuren gegeben werden.“

Schill ging auf das vergangene Tänzelfestwochenende und dessen Bedeutung Bürger ein. „Für uns ist das Tänzelfest ein wichtiges Stück kulturelle Identität und Heimatgefühl“, sagte er und an die geflüchteten Menschen gerichtet: „Das ist etwas, was Ihnen genommen wurde.“ Da eine Verwurzelung in der Heimat wichtig ist, wolle die Stadtgesellschaft alle daran teilhaben lassen.

Ein Ausflug in die Geschichte der Stadt Kaufbeuren

Müller verwies auf die Erfahrungen, die Kaufbeuren über Jahrhunderte mit geflüchteten Menschen hat. Dabei spannte er den Bogen von den Salzburger Exulanten über die Geschichte der Heimatvertriebenen, die in Neugablonz ihre neue Heimat fanden, bis in die heutige Zeit. Der Rundgang führte vom historiaschen Rathaus durch die Altstadt bis zur Stadtmauer. (cj)

