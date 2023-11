Erstes ESVK-Spiel von Micke Saari: "Hätte nicht besser laufen können"

Erst lief es richtig gut für die Joker, dann lief es kurz für Krefeld und am Ende lief vor allem die Zeit runter. Der ESVK siegte mit 4:2 gegen die Pinguine.

18.11.2023 | Stand: 07:56 Uhr

Wer sich am Freitagabend beim Schlendern durch die Kaufbeurer Altstadt, wo das Candle-Light-Shopping stattfand, die Zwischenergebnisse des Gastspiels des ESV Kaufbeuren in Krefeld hat anzeigen lassen, könnte kurzzeitig gedacht haben, dass der Glühwein unverschämterweise die Sinne trübt. 4:0 nach knapp 25 Minuten bei den weit finanzstärkeren Pinguinen?

ESVK steckt lange Anreise prima weg

So lief das Spiel aber in der Tat im über 660 Kilometer entfernten Krefeld, wo das, was die Joker zu Beginn der Partie machen durften, in der Tat an ein Schlendern mit maximal etwas Begleitschutz des Gegners erinnerte. "Wir haben trotz der langen Anreise sehr gut ins Spiel gefunden", resümierte Verteidiger Alex Thiel, der nach seiner Verletzung erstmals wieder im Aufgebot stand. Einzig Krefelds Neuzugang Lucas Lessio sorgte vor rund 4700 Fans im Stadion hin und wieder für Lichtblicke bei den Hausherren. Der Rest des Starensembles, darunter Jon Matsumoto oder Christian Ehrhoff, fand schlicht nicht statt.

Wurde Anfang der Woche in Kaufbeuren vorgestellt: Stürmer Micke Saari - im Bild mit Manager Michael Kreitl (rechts).

"Wir sind wirklich sehr stark gestartet. Ich muss Danke dafür sagen, wie wir uns direkt vom Morgen an vorbereitet haben", zeigte sich Joker-Coach Marko Raita happy. Es war ein erstaunlicher Auftritt der Kaufbeurer, insbesondere im ersten Drittel. Von den berühmten Busbeinen war überhaupt keine Spur.

ESVK-Neuzugang Micke Saari in Reihe 3

Und auch die Tatsache, dass die Trainer die Reihen neu zusammenwürfelten, störte nicht. Neuzugang Micke Saari, dem Jere Laaksonen später ein gutes Spiel attestierte, spielte mit Johannes Krauß und John Lammers. Lammers wurde somit von seinem langjährigen Reihenpartner Tyler Spurgeon getrennt. Der Kapitän agierte mit Sebastian Gorcik und Max Oswald. Laaksonen unterstrich vor allem, wie diszipliniert Kaufbeuren zunächst in Krefeld zu Werke ging. "Wir haben sehr stark mit dem Puck gespielt", sagte auch der finnische Neuzugang Micke Saari über seine ersten Minuten im Joker-Dress.

"Es hätte nicht besser laufen können." Dass Jere Laaksonen in der 25. Minute das 4:0 schoss, setzte der Leistung die Krone auf und beendete den Arbeitstag von Krefelds Goalie Felix Bick. Der Torwartwechsel hin zu Matthias Bittner änderte kurioserweise aber das Match. Bittner griff in Folge nicht mehr hinter sich. Im weiteren Verlauf des zweiten Drittels "verlor Kaufbeuren sogar die Kontrolle", wie Raita es nannte. Zu viel habe man dann gewollt und zu individuell, also eigensinnig, gespielt. Neben drei Aluminium-Treffern gelangen den Pinguinen auch zwei Tore, die auch deshalb nur Ergebniskosmetik waren, weil es die Joker schafften, im Schlussdrittel wieder "sehr klug" zu spielen, wie Raita es formulierte.

ESVK ab zweiten Drittel "etwas mehr unter Druck"

"Krefeld kam ab dem zweiten Drittel aggressiver im Forecheck und hat uns dadurch etwas mehr unter Druck gesetzt. Wir haben trotzdem gut dagegen gehalten und das Spiel am Ende auch verdient gewonnen", urteilte Thiel. Die Joker traten mit drei Punkten im Gepäck beruhigt die weite Rückfahrt an. Erst am Samstagmorgen waren sie zurück an der heimischen Arena. Beruhigt durften auch die Fans zu Hause beim Einkaufsbummel sein: Der Glühwein stand fälschlicherweise unter Verdacht.