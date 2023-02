Erstklassige Leistung - Will Brem wieder in der Bundesliga

Die Torballer des SV-Reha Augsburg mit Willi Brem aus Ketterschwang steigen in die Bundesliga auf. Die blinden und sehbehinderten Athleten setzten sich in der2. Liga klar durch.

Konkurrenz muss Federn lassen

Dafür ging es zuvor für die Torballspieler des SV-Reha Augsburg nach Stuttgart, um in der 2. Bundesliga die Rückrunde zu bestreiten. Verletzungsbedingt und aufgrund einiger Corona-Fälle in der Vorrunde ist die Liga in der Saison 2022/23 von sieben auf drei Teams geschrumpft. Deshalb mussten sich die Augsburger Spieler Willi Brem, Uli Eggenberger, Fritz und Werner Maier auch in der Rückrunde in einer Doppelrunde bewähren, um den sofortigen Wiederaufstieg zu erlangen. Willi Brem aus Ketterschwang trug wie immer maßgeblich zu diesem großen Erfolg bei.

Klare Angelegenheit

Unter der Regie von Trainerin Bärbel Maier ließen die Schwaben die Teams aus St. Pauli mit 5:1 und 10:1 und Langenhagen mit 1:1 und 6:3 auch in der Rückrunde hinter sich. Somit haben sich die Fuggerstädter den Aufstieg in die 1. Bundesliga gesichert.