Erstmals gibt es Notfall-Täschle beim Tänzelfest

Die Wochenmarktgruppe geht beim Tänzelfest in Kaufbeuren mit zwei neuen, liebevoll gestalteten Bauchläden auf Kundenfang. Welche Neuerungen es sonst noch gibt.

Von Birte Mayer

08.07.2022 | Stand: 06:00 Uhr

Kaufbeuren „Kaufbeurer Leckerle, Kaufbeurer Leckerle!“ Wenn diese Worte durch die Kaufbeurer Gassen tönen, dann ist das Tänzelfest in vollem Gange. Viele Ehrenamtliche organisieren den Häfelesmarkt in der Altstadt und sorgen abseits des Lagerlebens und der Umzüge für ein buntes Treiben. Auch die Kinder der Hirschzeller Grundschule schlüpfen in die Kostüme der Wochenmarktgruppe und bieten ihre Waren mit lautem Geschrei an. Sie sind ein fester Bestandteil des Häfelesmarktes – und können dieses Jahr mit neuen Bauchläden aufwarten.

