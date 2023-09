Erstmals mit Schirmmädchen - Luis Janser beim Supermoto am Harzring

Luis Janser holt auf dem Harzring wieder einige Punkte in der Internationalen Deutschen Meisterschaft im Supermoto. Der prominente Schwiegervater lobt.

13.09.2023 | Stand: 04:30 Uhr

Für Luis Janser stand das dritte Rennen in der Internationalen Deutschen Meisterschaft (IDM) im Supermoto an. Der Zwölfjährige gibt heuer sein Debüt in der Klasse der Junioren. Am Harzring sprangen am Ende in den beiden Läufen ein paar Punkte heraus – und es gab noch ein Aha-Erlebnis.

Dreifacher Vizeweltmeister als Ratgeber

Trainiert wird Janser von seinem Stiefvater, dem dreifachen Mannschaftsvizeweltmeister und zweifachen deutschen Meister, Peter Banholzer aus Blonhofen. Insofern sollte der Zwölfjährige vom AMC Kempten einen gewissen Rummel kennen. Und tatsächlich ging Janser den ersten Lauf fast entspannt an – Platz sieben war das Ergebnis: „Wir hatten schon lange keinen Luis, der so zufrieden mit sich war“, berichten seine Eltern Alina und Peter. Doch vor dem zweiten Lauf wurde es für Janser richtig aufregend, schildert Peter Banholzer: „Als Luis sah, dass er das erste Mal ein Schirmmädchen hatte, war es um ihn geschehen. Er war der Einzige, der am Startplatz einen Stoppi hat hinlegen müssen. Und was seinen Start angeht, dieser war Hammer.“ Doch nach zwei Fehlern fiel Janser zurück, erreichte zum Schluss Platz acht. Das reiht sich in etwa in seine bisherigen Ergebnisse ein: 4, 5, 8 und 9.

Erfolg kommt erst, wenn Rückschläge akzeptiert werden

„Was uns aber viel wichtiger ist als irgendwelche Podiumsplätze, sind die kleinen, aber feinen Fortschritte. Luis war kein Nervenbündel am Start, er fuhr seine Linien, er konnte perfekt überrunden, ohne lange aufgehalten zu werden, und er hatte endlich sichtbar Spaß an dem, was er tat. Denn der große Erfolg kommt erst, wenn man mit sich im Einklang ist und Rückschläge akzeptiert“, betonen seine Eltern. Das scheint Janser auch bei einem Motocrossrennen zum Training beachtet zu haben: In Bad Wurzach kam er auf den vierten und – „nach einem blöden Sturz“ – den zehnten Rang.