Es geht ums Prestige - Derby in Mauerstetten

Mauerstetten empfängt erstmals Neugablonz in der Kreisliga. Stöttwang muss zum Kellerduell nach Buchloe. Oberbeuren empfängt den Spitzenreiter.

15.10.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Drei Spiele in der Kreisliga Mitte, die es in sich haben: Zu zwei Derbys treffen sich nämlich Mauerstetten und der BSK Neugablonz sowie im Kellerduell der FC Buchloe und der SV Stöttwang. Und schließlich gibt es noch Spitzenspiel – wer hätte das vor der Saison gedacht: Oberbeuren empfängt Tabellenführer Babenhausen.

Ein Sieg muss her

Zum Kellerduell kommt es am Samstag im Alexander-Moksel-Stadion. Dort trifft der FC Buchloe ab 15.30 Uhr auf den SV Stöttwang. Für beide Teams gilt: Ein Sieg muss her.

Premiere für den SVM

Premiere am Sonntag auf dem Sportgelände des SV Mauerstetten: Zum ersten Mal empfängt der SVM den BSK Olympia Neugablonz zu einem Ligaspiel in der Kreisliga. Der Bezirksligaabsteiger spielt bisher eine unerwartet schwache Saison und belegt mit lediglich elf Zählern den 12. Tabellenplatz. Aber davon sollte sich das Team um Trainer Uwe Zenkner nicht täuschen lassen. Der SVM will auch im dritten Spiel der englischen Woche punkten und einen Prestigeerfolg gegen Neugablonz feiern. Anpfiff ist um 15 Uhr.

BSK noch in der Findungsphase

Wann kommt der BSK Olympia Neugablonz wieder zurück in die Erfolgsspur? Das ist die bange Frage. Drei Partien haben die Schmuckstädter in der Vorrunde noch vor der Brust. Mit dem TSV Mindelheim (A), TSV Kirchheim (H) und SV Mauerstetten (A) warten noch machbare Aufgaben. Die aktuelle Personalsituation lässt aber wenig Spielraum für große Sprünge. Hinter dem Einsatz von Tanju Kepceoglu steht ein großes Fragezeichen. Verletzt sind James Lugobola und Christoph Sax. Allerdings kann Spielertrainer Mathias Franke auf Erdinc Ates und Kevin Thiel in der Defensive zurückgreifen. Nach einer Roten Karte in Lautrach wird Ersoy Ümre mindestens in der Vorrunde nicht mehr zum Einsatz kommen. Franke und sein Team haben sich im Training gut vorbereitet. „Sicherlich hat es Mauerstetten aktuell etwas lockerer als wir“, sagt der 31-Jährige mit Blick auf die Tabelle. Denn der SVM hat bereits acht Punkte Vorsprung auf den BSK. „Trotzdem müssen wir uns nicht verstecken“, meint Franke. Sportvorstand Antonio Mezzoprete ist überzeugt, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, „dass sich die Jungs für ihren Aufwand wieder belohnen müssen.“ Denn nur wenn der BSK den Kampf über 90 Minuten annimmt und geduldig bleibt, wird sich der Bezirksliga-Absteiger wieder belohnen. „Ein Punkt in Mauerstetten ist natürlich drin, wir wollen aber gewinnen“, pusht Franke seine Jungs.

Der Underdog ist voller Vorfreude

Am Sonntag trifft der TSV Oberbeuren ab 15 Uhr auf Spitzenreiter TSV Babenhausen. Die Heimmannschaft tritt mit breiter Brust zum Spitzenspiel an, nachdem vier der vergangenen fünf Spiele gewonnen wurden. „Wir wollen am Sonntag die Punkte auf jeden Fall in Oberbeuren behalten, wir werden es Babenhausen so schwer wie möglich machen, hier etwas Zählbares mitzunehmen. Unter der Woche haben wir intensiv trainiert und die ganze Mannschaft freut sich auf dieses Spiel“, berichtet Marius Freund. Doch gegen ein Spitzenteam hat der TSV diese Saison noch nicht gewonnen – das soll sich am Sonntag ändern. Personell sind ein paar Ausfälle zu verkraften, das hatte aber auch im bisherigen Saisonverlauf keinen Einfluss auf die Spiele.

Stöttwang sucht das Erfolgserlebnis

Lesen Sie auch

Fußball Kreisliga Ein Derby und eine Premiere - Kreisligisten vor heiklen Begegnungen

Der SV Stöttwang ist momentan nicht in der Lage, über neunzig Minuten konzentriert zu spielen und die wenigen Chancen, die sich bieten, in Tore umzumünzen. Aber vielleicht platz ja am Samstag ab 15.30 beim FC Buchloe der Knoten, hofft Trainer Thomas Spannenberger: „Wir schauen einfach positiv nach vorne und hoffen auf eine Besserung. Wir treffen mit Buchloe auf eine Mannschaft die auch Probleme in der Abwehr hat, die wir dann nützen können.“