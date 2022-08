Es ist wieder Derbyzeit in der Kreisliga

Der TSV Oberbeuren will starken Start fortsetzen. Doch der Gegner ist ein Nachbar und bislang ungeschlagen.

27.08.2022 | Stand: 12:30 Uhr

Der Spieltag in der Kreisliga ging am Freitag mit der Partie Stöttwang gegen Neugablonz los – und endet am Sonntag mit dem zweiten Derby zwischen Oberbeuren und Mauerstetten.

Kellerduell in Buchloe

FC Buchloe: Der FCB trifft am Sonntag ab 15 Uhr auf den TSV Kirchheim. Beide Teams sind Tabellennachbarn mit einem Punkt – ein Sieg würde dem Neuling aus Buchloe deshalb guttun.

Wechselspiele in Mauerstetten

SV Mauerstetten: Nach dem Motto „Nichts ist beständiger als die Unbeständigkeit“ wird der SVM am Sonntag in Oberbeuren auflaufen. „Die ständigen Wechsel im Kader machen uns das Leben nicht einfach, aber mit guter Moral werden wir zum leicht favorisierten TSV Oberbeuren fahren und versuchen, mit etwas Zählbarem aus dem Spiel zu gehen“ sagt SVM-Trainer Uwe Zenkner vor der Partie. Die Heimelf, vorige Saison noch knapp dem Abstieg entgangen, ist gut aus den Startlöchern gekommen. Aber der SVM ist trotz der schwierigen Personalsituation noch ungeschlagen und sieht sich, gestärkt durch den Überraschungssieg gegen Babenhausen, selbstbewusst und gut vorbereitet vor dem Derby.

Der sparsame Underdog aus Oberbeuren

TSV Oberbeuren: Der TSVO möchte im Derby gegen Mauerstetten am Sonntag ab 15 Uhr den eigentlich guten Start in die Saison fortsetzen und die knappe Niederlage in Kammlach am vergangenen Wochenende vergessen machen. Mit nur drei Toren und zwei Gegentoren boten beide Teams den Fans in dieser Spielzeit bislang keine Torspektakel. TSVO-Coach Riefler soll das aber recht sein: „Ich glaube, da muss ich nicht viel dazu sagen. Als Trainer möchtest du immer mit möglichst wenigen Gegentoren gewinnen.“ Trost an die Zuschauer hat er trotzdem. „Ich glaube, nach dem Abpfiff sind auch unsere Fans mit einem 1:0-Sieg zufriedener, als wenn wir viele Tore schießen, aber nur Unentschieden spielen.“