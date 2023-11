"Es reicht!": Westendorf wehrt sich gegen Flüchtlingsunterkunft

In einem offenen Brief macht die Gemeinde Westendorf bei Kaufbeuren deutlich, warum sie gegen eine Container-Unterkunft für bis zu 50 Geflüchtete im Ort ist.

08.11.2023 | Stand: 13:54 Uhr

Mit einen Brandbrief an eine Reihe von Politikern bis hinauf zu Ministerpräsident Markus Söder und Bundeskanzler Olaf Scholz wehrt sich die Gemeinde Westendorf gegen die vom Landkreis Ostallgäu geplante Errichtung einer Container-Anlage für bis zu 50 Geflüchtete auf dem Gelände des ehemaligen Kreisbauhofs.

Unter der Überschrift „Es reicht!“ macht Zweiter Bürgermeister Manfred Wind als Unterzeichner deutlich: „Der Gemeinderat und die Bürger der Gemeinde Westendorf sind grundsätzlich gegen diese Bebauung.“ Die Planungen für die Notunterkunft auf dem Areal im Ortsbereich, die möglichst schnell umgesetzt werden sollen, seien nur unzureichend mit der Kommune abgesprochen worden, wird in dem Brief kritisiert. Gegen die Container-Anlage in Westendorf spreche, dass die Gemeinde ihr Kontingent zur Aufnahme von Geflüchteten schon übererfülle. Schule und Kindergarten könnten bereits jetzt keinerlei weitere Betreuungsplätze anbieten. Auch sonst verfüge Westendorf nicht über die notwendige Infrastruktur, um die Neuankömmlinge angemessen zu beherbergen. Auch Sicherheitsbedenken werden geltend gemacht. So führe am geplanten Container-Standort ein viel genutzter Gehweg vorbei.

Bürgerinitiative ruft zu Demonstration am geplanten Standort der Flüchtlingsunterkunft in Westendorf auf

Mit ihrem Brandbrief wolle die Gemeinde Westendorf zudem deutlich machen, dass sie „gegen die aktuelle, ungebremste Flüchtlings- und Asylpolitik in Deutschland ist“. Für Mittwochabend hat eine Westendorfer Bürgerinitiative zu einer weiteren Kundgebung am Gelände des früheren Kreisbauhofs aufgerufen.