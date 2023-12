„Es steckt mehr Potenzial im Team“ - Marina Zabel und ihr junges Volleyballteam

Außenspielerin Marina Zabel sieht das Mauerstettener Volleyballteam vor dem letzten Heimspiel 2023 noch lange nicht am Leistungszenit - aber mit zu kleinem Kader.

01.12.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Der Tabellenneunte, der MTV 1881 Ingolstadt, ist in der Volleyball-Landesliga am Samstag ab 14 Uhr zu Gast beim SV Mauerstetten (6.). Für die Ostallgäuer Volleyballerinnen ist es das letzte Heimspiel in diesem Jahr, deshalb haben wir mit Außenspielerin Marina Zabel (20) gesprochen.

Der SVM ist das sportliche Aushängeschild Mauerstettens. Welche drei Worte fallen Ihnen ein, wenn Sie an den Ort denken?

Marina Zabel: Zuerst Verbindung. Mauerstetten ist der Ort, an dem ich mit meiner Mannschaft zusammen komme. Zudem noch die Worte Team und Spaß.

Der Saisonverlauf war nicht ganz so spaßig: Als Absteiger liegt der SVM im tristen Tabellenmittelfeld.

Zabel: Wir sind auf keinen Fall zufrieden, weil wir uns Besseres erhofft hatten. Es steckt auch absolut mehr Potenzial im Team. Aber wir sind eine junge Mannschaft, die speziell zu Beginn der Saison auch nervös war auf dem Feld.

Sie sprechen das junge Team an. Es gab einen Umbruch. War der im speziellen Fall eine Chance oder doch eher ein Klotz?

Zabel: Der Umbruch hat frischen Wind gebracht. Junge Spielerinnen heißen ja nicht, dass es schlechte Spielerinnen sind. Sie bringen viel Talent mit. Aber wir haben umgekehrt zum Beispiel keinen großen Kader.

Ist ein Sieg gegen den Tabellenneunten MTV 1881 Ingolstadt Pflicht?

Zabel: Auf jeden Fall müssen wir den Sieg holen. Nicht nur wegen der Punkte, sondern auch wegen des eigenen Empfindens.

Volleyball hat beim SVM eine lange Tradition, wodurch der Verein schon viele Spielerinnen hervorgebracht hat. Wenn Sie eine davon für das Spiel zurückholen könnten, wen würden Sie wählen?

Zabel: Isabel Martin, die inzwischen in Las Vegas spielt. Sie hat so viel Talent und ist dazu auch noch nett und lieb.

Louisa Lippmann aus Herford ist fünffache Volleyballerin des Jahres in Deutschland. Dienen solche Größen des Sports Ihnen und Ihrem Team zum Vorbild?

Zabel: Auf jeden Fall. Wir schauen uns alle zum Beispiel auch auf Instagram viele Volleyball-Videos an.

Wäre Volleyball nie erfunden worden: Welchen Sport würden Sie betreiben?

Zabel: Irgendwas mit Tanzen. Das habe ich früher schon gemacht. Mein Team hat auch schon gefragt, ob ich mir vielleicht einen Tanz zum Einspielen ausdenken kann…