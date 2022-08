Es wird intensiver - die Bezirksliga verlangt Tribut

Die SpVgg Kaufbeuren gewinnt eine umkämpfte Partie gegen den Aufsteiger TSV Dinkelscherben. Dem zweiten Aufsteiger SVO Germaringen fehlt derzeit noch der Biss.

01.08.2022 | Stand: 13:42 Uhr

Zweiter Spieltag in der Bezirksliga Schwaben Süd – und für beide regionalen Vertreter gab es ein Déjà vu: Die SpVgg Kaufbeuren siegte, der SVO Germaringen verlor. Aber die Umstände waren dieses Mal deutlich anders.

Mentale Stärke bei der SVK

„Wir haben uns den Sieg verdient, ausschlaggebend war unsere mentale Stärke“, erklärte Mahmut Kabak, Trainer der SpVgg Kaufbeuren, nach dem Sieg über Aufsteiger TSV Dinkelscherben. Und er hatte noch ein Extralob für Ahmet Alkan und Jannik Keller: Ihr Sprint in der 96. Minute über 50 Meter war der Matchwinner. Alkan scheiterte zwar am Gästetorwart, aber Keller war zur Stelle und drückte den Ball über die Linie. Die Kaufbeurer mussten danach noch zwei Minuten überstehen, bis der Schiedsrichter das Spiel abpfiff. Gästetrainer Michael Finkel war trotz der Niederlage zufrieden mit seinem Team: „Zum Schluss wollten beide Mannschaften den Sieg, leider haben wir den entscheidenden Fehler gemacht kurz vor Schluss.“

Werbung für den Fußball

Das Spiel war zudem geprägt von etlichen Spielunterbrechungen, dabei musste auch der Krankenwagen bei einer Verletzung von SVK Spieler Can Uygur – Diagnose noch offen – gerufen werden. Jens Homann von der SVK war wie viele Zuschauer begeistert von der Partie: „Ich habe selten so ein intensives Spiel gesehen. Das war Werbung für den Fußball.“

Beim SVO fehlt die Körpersprache

Dagegen muss sich der SVO Germaringen erst an die rauere Luft in der Bezirksliga gewöhnen. Beim SV Egg gab es am Sonntag eine klare 0:3-Niederlage, mit der der Aufsteiger noch gut bedient war. „Einzig unserem Torwart Daniel Hatzenbühler haben wir es zu verdanken, dass die Niederlage nicht noch deutlicher ausgefallen war“, sagte Trainer Franz Zimmermann mit deutlicher Kritik. Der SVO war von Beginn an mit dem Tempo und der Intensität der Partie überfordert und meist nur in der Zuschauerrolle. „Wir haben die Fehler zwar in der Halbzeit angesprochen, doch habe ich die ganze Körpersprache dieses Mal vermisst. So können wir nicht auftreten, die Bezirksliga ist keine Spaß-Liga“, so die deutlichen Worte des Trainers.

Der Kapitän erwartet eine Reaktion

Zimmermann will nächste Woche ein anderes Gesicht seiner Mannschaft sehen. Auch Kapitän Fabian Wörz wollte nichts schön reden und erwartet eine Reaktion. „Wir haben das Potenzial, doch jetzt müssen wir es auf den Platz bringen. Dazu muss jeder seinen Teil einbringen. Das geht bereits am Dienstag im Training los“, sagte der Abwehrchef selbstkritisch und stellvertretend für die ganze Mannschaft.

