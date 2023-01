Es wird kräfteraubend - schweres Spiel für die SG Kaufbeuren

Handball-Männer der SG Kaufbeuren kämpfen beim Tabellendritten TSV Weilheim um den Anschluss. Die A-Jugend will ihre Führung ausbauen.

21.01.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Eine schwere Auswärtsaufgabe wartet auf die erste Herrenmannschaft der Handballer der SG Kaufbeuren/ Neugablonz. Sie müssen am Sonntag beim TSV Weilheim antreten. Immerhin spielt die deutsche Nationalmannschaft an dem Tag bei der Handball-WM nicht.

Leistungssteigerung ist nötig

Besser machen als vergangenen Samstag wollen es die Männer um Kapitän Julian Haggenmüller am Sonntag in Weilheim. Doch beim Tabellendritten der Bezirksoberliga wird es eine Leistungssteigerung geben müssen, wollen sie die Zähler mit ins Ostallgäu holen. Mit 13:5 Punkten stehen die Gastgeber im oberen Tabellendrittel.

Das Mittelfeld ist nicht gesichert

Die SG rangiert zwar im Mittelfeld, aber auch nur scheinbar gesichert. Der Abstand zu den unteren Plätzen ist nicht immens groß, und die zehn Pluspunkte können schnell aufgebraucht sein. Die SG Kempten/Kottern und der wiedererstarkte TV Immenstadt sitzen der SG im Nacken und warten nur auf einen Ausrutscher. Gleichzeitig ist der Abstand auf die oberen Plätze aber auch nicht groß. Zwei und drei Punkte sind es auf Platz vier und drei. Es bleibt also auch dieses Jahr spannend in einer Bezirksoberliga, die selten so ausgeglichen war. Anpfiff in Weilheim ist um 18 Uhr.

A-Jugend will Tabellenspitze verteidigen

Ebenfalls auswärts, allerdings am Samstag, muss die männliche A-Jugend antreten. Beim TSV Mindelheim ist sie klarer Favorit, denn das Hinspiel entschieden die Wertachstädter mit 38:16 deutlich für sich. Alles andere als ein Erfolg wäre sicher eine Überraschung – auch weil die SG ihre Tabellenführung weiter verteidigen möchte. Anwurf ist um 16 Uhr.

Zwei Heimspiele am Samstag

Zwei Heimspiele gibt es am Samstag auch noch. Ab 16 Uhr erwartet die männliche C-Jugend den TSV Mindelheim. Anschließend kommt auf die Reserve der Kaufbeurer das kleine Derby gegen den VfL Buchloe zu. Im ersten Aufeinandertreffen konnten die Wertachstädter beide Punkte aus Buchloe entführen. Auch in dieser Partie sind die Männer II gegen den Tabellenletzten eigentlich klar favorisiert. Allerdings kommt es immer darauf an, was für eine Mannschaft bei der SG auf der Platte steht. In Schongau stand nämlich nur ein Rumpfkader zur Verfügung. Vielleicht stehen dem Coach diesmal mehr Spieler zur Verfügung.

Weibliche Jugend will Erolgskurs fortsetzen

Am Sonntag ist die weibliche B-Jugend beim TSV Gilching zu Gast. Dabei wollen die Mädels den knappen Hinspielerfolg wiederholen. Doch das wird sicher nicht einfach werden: Obwohl die Gastgeberinnen hinter der SG in der Tabelle stehen, haben sie einige Spiele nur knapp verloren und sind daher nicht zu unterschätzen. Die weibliche C-Jugend tritt beim TSV Pfronten an und will auch weiterhin ohne Punktverlust bleiben. Nach dem deutlichen Hinspielerfolg sind auch beide Zähler fest eingeplant.