Es wird laut - TSV ringt in Hof vor 500 Zuschauern und den Allgäu Bulls

Der TSV Westendorf ringt in der Oberliga am Samstag in Hof. Der ASV hat zwar lautstarke Fans – aber der TSV bringt die Allgäu Bulls mit.

11.11.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Das letzte Saisondrittel in der Bayerischen Ringer-Oberliga ist für den TSV Westendorf eingeläutet. Fünf Kämpfe haben die Ostallgäuer Recken noch bis zum Showdown am 9. Dezember mit dem finalen Duell gegen den SC Anger. Der TSV will beim Auswärtskampf in Hof die Tabellenführung verteidigen – und liegt mit einem Zähler (17:5) vor den punktgleichen Teams aus Anger und Geiselhöring, die Westendorf weiter dicht auf den Fersen sind.

Nach dem Hinkampf ist der TSV Favorit

Als Favorit wird der TSV auf die Matte schreiten, weil die Oberfranken bisher nur zwei Siege auf dem Konto haben. So gewannen sie das Aufsteigerduell gegen den SC Isaria Unterföhring knapp mit 17:16 und feierten zudem einen 23:9-Auswärtssieg bei Schlusslicht Nürnberg Grizzlys. Der ASV Hof hatte in der Vorrunde in der Sparkassen-Arena im Bürgerhaus Alpenblick nicht viel zu lachen. Von zehn angesetzten Kämpfen gab es nur einen Sieg für den Tabellenvorletzten. Am Ende stand ein 29:4-Kantersieg für Westendorf zu Buche.

Hof zeigt guten Kampf gegen Geiselhöring

Dass die Hofer trotzdem nicht unterschätzt werden dürfen, zeigte der Kampf gegen den TV Geiselhöring, den sie vor eigenem Publikum nur mit 15:17 abgegeben hatten. Wie in Westendorf so gibt es auch in der drittgrößten Stadt Oberfrankens ein begeisterndes Publikum, das in Scharen die Heimkämpfe besucht.

500 Zuschauer in Hof erwartet

Im Schnitt sind rund 500 Zuschauer hautnah dabei. Am Samstag gesellen sich noch rund 50 Westendorfer Fans dazu. „Wir planen jede Saison als großen Höhepunkt eine Auswärtsfahrt – wenngleich wir immer zu den Kämpfen mitfahren“, erklärt Daniel Ammersinn, Vorsitzender des Fanclubs Allgäu-Bulls und Mitglied des TSV-Vorstands als Referent für Öffentlichkeitsarbeit.

Allgäu Bulls wollen dagegenhalten

Vergangenes Jahr führte der TSV-Tross sie nach Anger, nun werden die Jungs in Hof angefeuert. „Unsere Auswärtsfahrten sind nicht nur legendär, sondern auch einmalig. Die Tickets waren wieder sehr schnell vergriffen“, berichtet Ammersinn. Mit Pauken, Schlachtgesängen und Anfeuerungsrufen werden die Allgäu-Bulls nichts unversucht lassen, die Hofer Sporthalle stimmungstechnisch einzunehmen. Wenn dann die eigene Mannschaft noch eine tolle Leistung abruft und gewinnt, steht allen Beteiligten bei einem großartigen Ausflug nichts im Wege.