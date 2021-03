Espachstift Kaufbeuren kehrt nach Corona-Schock zur Normalität zurück

Im Pflegeheim Espachstift in Kaufbeuren dürfen ab Montag Besucher ihre Angehörigen wieder in den Zimmern treffen. Kuratoriumsvorsitzender Ernst Schönhaar möchte in der Einrichtung mehr Einzelzimmer anbieten und damit einer gesetzlichen Vorgabe nachkommen. Deshalb soll anstelle des Festsaals (Mitte) ein dreigeschossiger Wohntrakt entstehen.